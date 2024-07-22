5 звёздных драк с участием знаменитых артисток российского шоу-бизнеса

В обществе обычно не принято, чтобы дамочки дрались, особенно если они знаменитости. Но, как известно, русская женщина и в горящий дом войдёт, и коня на скаку остановит, и челюсть сломает, когда нужно. Конечно, такие выходки со стороны женского пола выглядят странно и некрасиво, ведь всё можно решить словами, однако в некоторых ситуациях нападение — лучшая защита. Life.ru расскажет о пяти звёздных драках, участницами которых были известнейшие селебрити России. От них вы точно такого не ожидали!

Лариса Гузеева отстаивала мужа шпилькой

Лариса Гузеева напала на поклонницу своего мужа с туфлей на высокой шпильке. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _larisa_guzeeva_

Как известно, для Ларисы Гузеевой семейные ценности — дело святое. Если на них кто-то покушается, ему точно не поздоровится. Не посчастливилось и девушке, которая решила позаигрывать с мужем Ларисы Андреевны прямо у неё на глазах. Всё произошло на очередном мероприятии, но закатывать публичный скандал Гузеева не стала. Она дождалась поклонницу мужа в туалете и набросилась на соперницу, кстати, практически с холодным оружием. Лариса Александровна решила вооружиться шпилькой, чтобы как следует проучить вертихвостку. Так что с женщинами на каблуках стоит быть поаккуратнее и лишний раз не смотреть на чужих мужей! Гузеева, видимо, очень переживала, что не сможет вести программу "Давай поженимся!", если у неё из-под носа уведут мужа, поэтому сразу дала понять, что в их семью лезть не стоит.

Схватка Виктории Бони и Алёны Водонаевой

Виктория Боня слила голые фотографии Алёны Водонаевой, за что получила разбитую губу. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya, alenavodonaeva

Эта драка ни для кого не секрет, особенно для поклонников реалити-шоу "Дом-2". В свои молодые годы Виктория Боня и Алёна Водонаева участвовали в одном проекте и пытались построить любовь или, скорее, карьеру. Все способы были хороши, особенно поднимали рейтинги громкие скандалы. Девушки, недолго думая, устроили драку. Алёна обвинила Викторию в том, что та слила её голые фото, и решила как следует отомстить соседке. Дрались девушки не на жизнь, а на смерть. Видимо, очень хотели славы. Сложно сказать, была ли эта драка спродюсированной, но вот травмы у начинающих звёзд остались вполне реальные: Боня получила синяк и разбитую губу, а у Водонаевой образовалась огромная шишка и вдобавок она вывихнула палец.

Что не поделили Джуна и Пугачёва

Пугачёва и Орбакайте чуть не убили ясновидящую Джуну, которая пришла к ним в гости. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey, © ТАСС / Игорь Кубединов

У этой драки свидетелей практически нет, ведь всё произошло в доме у Аллы Пугачёвой. Под удар попала известная ясновидящая Джуна. Именно она рассказывала позже об этом инциденте. Что на самом деле произошло в тот день и на что так рассердилась Примадонна, неизвестно. Зато экстрасенс поведала детали драки. Девушка уверяла, что Пугачёва накинулась на неё и схватила за волосы. Джуна не оставила такую выходку без ответа и ударила её по голове вазой. С ними, кстати, была ещё и Кристина Орбакайте, которая ринулась защищать маму с ножом в руках. К счастью, всё обошлось "малой кровью". По словам ясновидящей, Пугачёву она оставила с разорванной губой и покалеченным глазом.

Елену Ваенгу избили в собственном номере

Елена Ваенга подралась с незнакомкой на третьем месяце беременности. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vaengaofficial

Елене Ваенге досталось не на шутку, причём когда певица была на третьем месяце беременности. Конфуз произошёл в отеле в номере артистки. К ней по ошибке зашла незнакомая девушка, но Ваенга долго думать и разбираться в ситуации не стала и накинулась на незваную гостью с кулаками. Вот только она явно не рассчитала свои и соперницы силы. Незнакомка оказалась боксёршей и дала понять агрессивной певице, что не стоит бросаться на всех подряд. Ваенга рассказывала, что досталось ей сильно. Больше всего пострадала челюсть, которую сильно "снесли".

Лолита и Аллегрова не поделили Кобзона

Пьяная Аллегрова набросилась на Лолиту на дне рождения Кобзона. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / irinaallegrovaofficial, lolitamilyavskaya

Какая кошка пробежала между этими статными женщинами — непонятно. Случился инцидент ещё в 2001 году на дне рождения Кобзона. По словам очевидцев, Ирина Аллегрова напилась и начала говорить Лолите, что она с кем-то "не спит". О чём речь — неизвестно! Вряд ли, конечно, виновником размолвки стал Кобзон, но кто знает, иногда шоу-бизнес умеет удивлять. После странных заявлений Аллегрова не на шутку рассердилась на Лолиту, которая пыталась её успокоить. В итоге певице пришлось спасаться бегством, ведь Ирина накинулась на неё и пыталась устроить драку. Чем кончилось дело, осталось загадкой, а об этой ситуации уже почти никто не вспоминает.