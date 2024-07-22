Ивлеева погасила 11,3 млн долгов после ареста имущества
Анастасия Ивлеева. Обложка © Telegram / ivleeva360
Блогерша, бизнесвумен и телеведущая Анастасия Ивлеева погасила долг по налогам в 11,3 млн рублей после ареста имущества.
После того, как Ивлеева оперативно погасила задолженность, сотрудники ГМУ ФССП России сняли арест с имущества (Lamborghini Urus, несколько счетов, несколько земельных участков и квартиры).
Тем не менее, по данным SHOT, у Ивлеевой остались ещё долги — 9,5 млн рублей. Но эта задолженность пока не передана в ФССП, и у блогерши есть шанс погасить её без арестов имущества.
Напомним, ранее стало известно о многомиллионном долге Анастасии Ивлеевой перед ФНС. Ещё в начале мая её предупреждали о необходимости погашения задолженности, но инфлюенсер уже третий месяц не платит по счетам, а долг с каждым днём рос и достиг 11,3 миллиона рублей. После этого её Lamborghini была арестована, а самой Ивлеевой закрыли выезд из РФ.