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22 июля, 15:04

Ивлеева погасила 11,3 млн долгов после ареста имущества

Анастасия Ивлеева. Обложка © Telegram / ivleeva360

Анастасия Ивлеева. Обложка © Telegram / ivleeva360

Блогерша, бизнесвумен и телеведущая Анастасия Ивлеева погасила долг по налогам в 11,3 млн рублей после ареста имущества.

После того, как Ивлеева оперативно погасила задолженность, сотрудники ГМУ ФССП России сняли арест с имущества (Lamborghini Urus, несколько счетов, несколько земельных участков и квартиры).

Тем не менее, по данным SHOT, у Ивлеевой остались ещё долги — 9,5 млн рублей. Но эта задолженность пока не передана в ФССП, и у блогерши есть шанс погасить её без арестов имущества.

Элджей напал на журналиста SHOT после вопроса о долгах Ивлеевой
Элджей напал на журналиста SHOT после вопроса о долгах Ивлеевой

Напомним, ранее стало известно о многомиллионном долге Анастасии Ивлеевой перед ФНС. Ещё в начале мая её предупреждали о необходимости погашения задолженности, но инфлюенсер уже третий месяц не платит по счетам, а долг с каждым днём рос и достиг 11,3 миллиона рублей. После этого её Lamborghini была арестована, а самой Ивлеевой закрыли выезд из РФ.

Александра Вишнякова
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