Продолжает зарабатывать в РФ: сборник стихов актёра Назарова призвали изъять из продажи

"Ничего не мешает ему продолжать зарабатывать деньги на территории России за счёт граждан России, у которых многие близкие и родные отдают свою жизнь и здоровье, участвуя при решении задач и целей специальной военной операции", — отметил Бородин в своём обращении.

Напомним, что уже более двух лет исполнитель главной роли в сериале "Кухня" живёт за пределами России. После начала СВО он не просто эмигрировал вместе с женой, но и также стал регулярно записывать видео с антироссийскими заявлениями. Стихи и песни собственного сочинения Назаров публикует на своём YouTube-канале. В 2023 году артиста оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию Российской армии. При этом недавно на одном из маркетплейсов в РФ нашли сборник стихов Дмитрия Назарова под названием "Без кожи".