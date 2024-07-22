Продолжает зарабатывать в РФ: сборник стихов актёра Назарова призвали изъять из продажи
Бородин требует запретить продажу книги уехавшего из страны Назарова
Дмитрий Назаров. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру из-за книги Дмитрия Назарова. Общественник требует запретить на территории РФ продажу сборника стихов уехавшего актёра. Об этом стало известно порталу "Страсти".
"Ничего не мешает ему продолжать зарабатывать деньги на территории России за счёт граждан России, у которых многие близкие и родные отдают свою жизнь и здоровье, участвуя при решении задач и целей специальной военной операции", — отметил Бородин в своём обращении.
Напомним, что уже более двух лет исполнитель главной роли в сериале "Кухня" живёт за пределами России. После начала СВО он не просто эмигрировал вместе с женой, но и также стал регулярно записывать видео с антироссийскими заявлениями. Стихи и песни собственного сочинения Назаров публикует на своём YouTube-канале. В 2023 году артиста оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию Российской армии. При этом недавно на одном из маркетплейсов в РФ нашли сборник стихов Дмитрия Назарова под названием "Без кожи".