Уехавший за границу Дмитрий Назаров продолжает наживаться на россиянах

Несмотря на то что актёр Дмитрий Назаров покинул Россию вскоре после начала специальной военной операции (СВО) и остаётся за границей до сих пор, он продолжает зарабатывать деньги на россиянах. Так, например, артист выпустил собственный сборник стихов, копии которого распродаёт на популярном маркетплейсе. Один экземпляр обойдётся покупателям в 854 рубля со скидкой, пишет портал "Страсти".

Назаров вместе с супругой покинули Россию после увольнения артиста из МХТ им. Чехова. Сам актёр назвал отъезд всего лишь "отпуском". Однако на родину он возвращаться не спешит. Свободное время артист тратит на публикацию сатирических произведений в Сети, критику России и соотечественников. При этом найти работу за рубежом Назарову так и не удалось, лишь изредка он даёт концерты. Ближайшее выступление пройдёт в Барселоне.