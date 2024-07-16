Тест: Только гражданин СССР вспомнит, как назывались эти вещи, остальные не наберут и 4/6

Быт в СССР определялся простотой и общностью. От Ленинграда до Владивостока — в каждом доме можно было найти определённые предметы, ставшие повседневными символами советской жизни. Этим вещам, часто отличающимся функциональностью, давали простые имена, понятные каждому. Сегодня же 10 видов мебели для хранения вещей молодёжь объединит словом "шкаф". А можете ли вы определить, как раньше назывались эти предметы домашнего обихода?

Ностальгия — это прекрасное чувство, но про настоящее тоже не стоит забывать. Именно благодаря развитию технологий вы можете проходить наши увлекательные тесты, так что не спешите восхвалять советское время. Ушедшая эпоха полна как приятных моментов, так и запретов: за эти семь действий в СССР вы могли лишиться всего. Читайте про вещи, которые можно спокойно делать сейчас, но в Совке это было непозволительно.