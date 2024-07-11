За эти 7 действий в СССР вы могли лишиться всего: правда о жизни в Совке

Сегодня мы погрузимся в ностальгию и вспомним времена, когда жизнь была простой, но строгой. В СССР многие вещи, которые сейчас считаются нормой, нередко оказывались под запретом. Расскажем о семи действиях, из-за которых вас бы точно выгнали из партии.

1. Никогда не красьте волосы в неестественные цвета

Запретные действия в СССР: 7 ошибок, которые не стоит повторять. Фото © ТАСС / И. Сапожков

В наши дни видеть человека с розовыми, синими или зелёными волосами — обычное дело. Но в СССР такой эксперимент с внешностью мог вызвать настоящий скандал. И дело не в том, что не было красок для волос, а в том, что такие выходки считались проявлением западного влияния и антисоветским поведением. Хотите выделяться? Делайте это в рамках дозволенного.

2. Никогда не носите джинсы

Джинсы, особенно фирменные, считались символом западной культуры и не приветствовались. В СССР модные молодёжные движения часто преследовались — и ношение заморских брюк из денима могло стать причиной серьёзных неприятностей. Джинсы достать было нелегко, но и носили их поначалу только самые смелые.

3. Никогда не ходите в кино днём в будний день

Что нельзя было делать в СССР: уроки прошлого. Фото © ТАСС / М. Машков, Т. Рузиев

Представьте себе, в будний день, посреди рабочего времени, вы идёте в кино. Сегодня это никого не удивит, а тогда вас бы могли заподозрить в тунеядстве. Каждый должен работать, а не развлекаться посреди рабочего дня. Даже если вы работали по сменам или у вас был выходной, вас могли спросить: "Почему не на работе?"

4. Никогда не читайте западную литературу на людях

Любовь к книгам — это прекрасно, но в СССР была строгая цензура. Западная литература, особенно политическая, считалась запретной. Импортные книги доставались с огромным трудом и хранились как сокровище. Чтение таких могло навлечь на вас подозрения и серьёзные последствия.

5. Никогда не обсуждайте политику за пределами кухни

Советы из СССР: как не стать врагом народа. Фото © ТАСС / Олег Булдаков

Кухонные разговоры о политике — это, пожалуй, классика советского времени. Ведь надо было быть осторожными! На улице всегда существовал риск, что кто-то подслушает и донесёт за измену Родине. Открытая критика власти могла привести к допросам и неприятностям. Даже свои собственные мысли нужно было держать при себе.

6. Никогда не демонстрируйте личное богатство

В СССР было принято жить скромно и не выделяться. Демонстрация личного богатства, будь то дорогие украшения, машины или роскошная одежда, могла вызвать недовольство окружающих и привлечь внимание властей. Все должны были быть равны — любое отклонение от этого правила считалось недопустимым.

7. Никогда не катайтесь за хлебом на такси

Семь правил жизни в СССР: чего не стоило делать. Кадр из фильма "Бриллиантовая рука", режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Леонид Гайдай / Kinopoisk

И напоследок шуточный, но знаковый пример из фильма "Бриллиантовая рука". Помните знаменитую фразу "Наши люди в булочную на такси не ездят"? Она стала символом советского образа жизни. Ездить за хлебом на такси считалось верхом абсурда и расточительства. В СССР был важен принцип скромности и разумности, а такая поездка выглядела как настоящее излишество. Советский человек должен был быть практичным и экономным, и даже в таких мелочах проявлялась эта философия.