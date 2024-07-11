Что делать, если унесло в открытое море на сапе: 2 фишки от спасателя
Заслуженный спасатель Дударев объяснил, что делать, если унесло на сапе в море
Еженедельно спасаем: Россиянам рассказали о главных правилах безопасности при катании на сапбордах. Обложка © Freepik
Текущий 2024 год погрузился в разнообразные тренды, которые почти ежедневно появляются в жизни. Так, среди россиян стало популярно новое летнее развлечение — заплывы на сапбордах. При выборе такого развлечения следует помнить о правилах безопасности и учитывать скорость ветра. Об этом рассказал заслуженный спасатель РФ Алексей Дударев в беседе с 360.ru.
По словам специалиста, люди часто забывают о мерах предосторожности и самонадеянно отправляются на прогулку при опасной погоде. Влияет на риски при катании на сапах и техника. Многие на досках гребут стоя или сидя. Именно это создаёт парусность. И получается, что борт сносит не столько течение, сколько ветер, объяснил Дударев. Он также рассказал, как действовать, если вы сбились с маршрута и уплыли в открытое море.
"Если вас унесло, то необходимо выгребать, но не стоя или сидя. Надо ложиться животом на сап и грести руками. К сожалению, многие люди не могут так плыть долгое время. Поэтому неподготовленному спортсмену лучше стараться не уплывать далеко от берега", — продолжил он.
По словам Дударева, каждый день спасатели приезжают на помощь "саповым" любителям. Многие при этом катаются на досках в водоёмах, которые даже не предназначены для подобного плавания.
Эксперт также напомнил, что при катании обязательно нужно надевать спасательный жилет и страховочный крепёж на ногу, который не даст сапу уплыть при падении человека в воду. Также надо взять с собой телефон, засунув его в непромокаемый чехол. Кстати, сегодня сапборды помимо большой популярности стали даже важными фишками благотворительных акций. Например, в Петербурге провели первое в истории подобное мероприятие на воде с использованием этих досок. Участниками стали тысячи сапсёрферов. А вот в Новороссийске четырёх человек, вышедших на прогулку на сапбордах, чуть не смыло в Чёрное море. Их вернул на берег сотрудник службы спасения, который плавал на лодке неподалёку в свой выходной.