Плавание на сапе закончилось гибелью отца и маленького сына под Челябинском

Плавание на SUP-борде по озеру Большой Теренкуль в Челябинской области завершилось страшной трагедией — утонули отец с сыном. Ребёнку было всего девять лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"На озере Большой Теренкуль папа с 9-летним ребёнком плавали на сап-борде. Что-то пошло не так, оба упали в воду и утонули", — рассказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что отец с сыном остались бы в живых при наличии у них спасательных жилетов. В ведомстве также отметили, что с наступлением летнего периода количество жертв трагедий на водоёмах растёт с пугающей скоростью. Лишь в этом регионе после открытия купального сезона погибло 28 человек.