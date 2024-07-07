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7 июля, 19:32

Плавание на сапе закончилось гибелью отца и маленького сына под Челябинском

МЧС: При заплыве на SUP-борде по озеру Большой Теренкуль утонули отец с сыном

Плавание на SUP-борде по озеру Большой Теренкуль в Челябинской области завершилось страшной трагедией — утонули отец с сыном. Ребёнку было всего девять лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"На озере Большой Теренкуль папа с 9-летним ребёнком плавали на сап-борде. Что-то пошло не так, оба упали в воду и утонули", — рассказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что отец с сыном остались бы в живых при наличии у них спасательных жилетов. В ведомстве также отметили, что с наступлением летнего периода количество жертв трагедий на водоёмах растёт с пугающей скоростью. Лишь в этом регионе после открытия купального сезона погибло 28 человек.

В России на водоёмах за сутки погибло полсотни человек, в том числе дети
В России на водоёмах за сутки погибло полсотни человек, в том числе дети

Ранее Life.ru рассказал об ужасном происшествии в Иркутской области — всего за один день здесь утонуло трое подростков. Среди них двое юношей в возрасте 14 и 15 лет, а также девочка, ей было всего 12.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stas Vulkanov

Мария Любицкая
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