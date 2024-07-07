В Иркутской области за один день утонуло трое подростков. О трагедии сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"7 июля в дневное время 15-летний подросток находился на берегу реки Зима, где при купании утонул. В этот же день произошло ещё одно происшествие с участием 12-летней девочки и 14-летнего юноши на реке Чуна в посёлке Весёлый Чунского района", — говорится в сообщении.

В надзорном органе отметили, что по фактам гибели детей начата проверка. В ходе неё будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, об обеспечении безопасного пребывания на водных объектах, о семейном благополучии, а также условиям и причинам случившегося. Вместе с тем прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты проверок, организованных СК в Чунском и Зиминском районах по признакам преступлений, предусмотренных ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").