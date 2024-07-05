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5 июля, 11:40

В МЧС озвучили шокирующие цифры по утонувшим в России за первый месяц лета

Глава ГИМС Печенин: За июнь в России утонули 812 человек

За июнь в России утонули 812 человек. Об этом в разговоре с представителями СМИ сообщил глава отдела Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) управления безопасности на водных объектах Министерства чрезвычайных ситуаций РФ Андрей Печенин.

"С начала летнего периода гибель [людей на воде], к сожалению, возросла. За последний месяц [погибли] 812 человек, из них 155 — дети. На оборудованных пляжах, на которых осуществляют надзор подразделения МЧС России, погибли всего лишь семь человек", — рассказал руководитель ГИМС.

По информации Печенина, за весь период с начала 2024 года в воде умерли 1439 человек, среди них 201 несовершеннолетний. Спасти удалось 913.

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Ранее в МЧС РФ сообщили, что только 2 июля в нашей стране утонули 26 человек, включая двоих детей. И 3 июля тоже не обошлось без трагичных ситуаций. Например, в Хабаровском крае группа подростков отправилась на отдых и не стала отказывать себе в спиртном. В процессе употребления 15-летний парень решил, что настал прекрасный момент для прыжка с пирса в воду, и в результате не смог выплыть на поверхность. Труп молодого человека позже извлекли водолазы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Nikolay132

Юрий Лысенко
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