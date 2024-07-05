В МЧС озвучили шокирующие цифры по утонувшим в России за первый месяц лета

За июнь в России утонули 812 человек. Об этом в разговоре с представителями СМИ сообщил глава отдела Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) управления безопасности на водных объектах Министерства чрезвычайных ситуаций РФ Андрей Печенин.

"С начала летнего периода гибель [людей на воде], к сожалению, возросла. За последний месяц [погибли] 812 человек, из них 155 — дети. На оборудованных пляжах, на которых осуществляют надзор подразделения МЧС России, погибли всего лишь семь человек", — рассказал руководитель ГИМС.

По информации Печенина, за весь период с начала 2024 года в воде умерли 1439 человек, среди них 201 несовершеннолетний. Спасти удалось 913.