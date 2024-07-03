МЧС: В России за день утонуло 26 человек, в том числе 2 ребёнка

В России за вчерашний день утонуло 26 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Сегодня тоже не обошлось без жертв по неосторожности.

"В тувинском городе Кызыле пятеро ребят купались на реке Енисей без взрослых. Девятилетний мальчик стал тонуть, друзья помочь не смогли. К сожалению, он погиб. Его тело вытащили очевидцы", — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что в Хабаровском крае на реке Мучки компания подростков распивала алкоголь. Нырнувший с пирса 15-летний молодой человек не смог выбраться на поверхность, его тело достали водолазы. В Челябинской области в непредназначенном для купания месте на реке Сухой стали тонуть двое детей, очевидцы смогли спасти только одного. Второго спасатели достали в пяти метрах от берега.

Работа МЧС на месте ЧП. Фото © МЧС России

В Вологодской области трагедии удалось избежать. Двоих несовершеннолетних мальчиков подхватило течением на диком пляже реки Шексны. Очевидец бросил им кусок дерева, дети держались за него до приезда МЧС. В Курганской области на озере Чаша с помощью дрона удалось найти тело пропавшего 27 июня рыбака.

Работа МЧС на месте ЧП. Фото © МЧС России

"В Карелии на Купеческом озере, катаясь на лодке, утонул мужчина. Он был без спасательного жилета", — добавили в МЧС.