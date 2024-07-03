В рязанском пруду нашли тело 15-летней девочки, исчезнувшей в конце июня
В Солдатском пруду обнаружили тело 15-летней девочки-подростка, которая пропала 27 июня в Рязанской области. По предварительной информации, девушка утонула. Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося, сообщили в региональном СУ СК России.
"Следователи Железнодорожного межрайонного следственного отдела Рязани следственного управления СК России по Рязанской области в рамках уголовного дела, возбуждённого 28 июня 2024 года, устанавливают обстоятельства смерти 15-летней жительницы областного центра", — говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, 27 июня девочка ушла на Солдатский пруд, купание в котором запрещено, после чего не вернулась домой. Её искали на протяжении нескольких дней, а сегодня наконец обнаружили бездыханное тело. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти несовершеннолетней. Уточняется, что вещи подростка остались лежать на берегу.
Ранее Life.ru сообщал, что на западе Москвы из воды выловили тело человека. Посиневший труп мужчины средних лет достали неподалёку от Таманской улицы в районе Хорошёво-Мнёвники. По предварительным данным, он утонул, пытаясь спастись от аномальной жары в близлежащем парке Серебряный бор.
Shutterstock / FOTODOM / Ovchinnikova Irina