В рязанском пруду нашли тело 15-летней девочки, исчезнувшей в конце июня

В Солдатском пруду обнаружили тело 15-летней девочки-подростка, которая пропала 27 июня в Рязанской области. По предварительной информации, девушка утонула. Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося, сообщили в региональном СУ СК России.

"Следователи Железнодорожного межрайонного следственного отдела Рязани следственного управления СК России по Рязанской области в рамках уголовного дела, возбуждённого 28 июня 2024 года, устанавливают обстоятельства смерти 15-летней жительницы областного центра", — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, 27 июня девочка ушла на Солдатский пруд, купание в котором запрещено, после чего не вернулась домой. Её искали на протяжении нескольких дней, а сегодня наконец обнаружили бездыханное тело. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти несовершеннолетней. Уточняется, что вещи подростка остались лежать на берегу.