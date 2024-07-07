В России на водоёмах за сутки погибло полсотни человек, в том числе дети

На водоёмах России за сутки погибло почти 50 человек, в том числе семь детей. Об этой статистике сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Всего 65 происшествий зарегистрировано на водных объектах страны за прошедшие сутки, что на 10 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Погибло 49 человек, в том числе семь детей", — говорится в сообщении.

Неподалёку от Нижнего Новгорода в Волге нашли тело десятилетней девочки, её сестру до сих пор ищут водолазы. Помимо того, на реке Зее в Амурской области в водоворот затянуло двух подростков. Одному удалось спастись. Под Екатеринбургом в акватории реки Айба утонул восьмилетний ребёнок, за ним не присматривали взрослые. На Кирсинском пруду Кировской области пропал 16-летний подросток, а в Оренбуржье утонула четырнадцатилетняя девочка, их тела ищут.

"На реке Лып в посёлке Кез в Республике Удмуртия утонул семнадцатилетний подросток. Молодой человек с друзьями шёл по воде вдоль береговой линии. В какой-то момент, внезапно ушёл под воду. К сожалению, плавать подросток не умел. Его тело извлекли из воды очевидцы", — заявили в МЧС РФ.

Также в Башкирии в воде погибли двое мужчин и ребёнок, в Приморье утонули три человека, два — в Самарской области. Под Томском водолазы достали тело мужчины, который нырял с лодки без спасжилета.