В России за две недели в водоёмах утонуло более 400 человек

427 человек утонули в реках, озерах и прочих водоёмах России за прошедшие две недели. Об этом сообщает Mash. Среди погибших 86 детей.

Как правило, несовершеннолетние тонут из-за того, что родители оставляют их без присмотра. Вторая причина — дети сами отправляются к водоёмам, где в случае экстренной ситуации их некому спасти. Взрослые же погибают из-за купания в нетрезвом состоянии.

Как сообщает МЧС России, с 1 января по 26 июня количество утонувших достигло 1254 человек. В основном люди тонут в реках и других мелких водоёмах, а не в море.