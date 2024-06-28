17-летний выпускник трагически погиб на прощальной вечеринке с классом в Брянской области

Выпускник школы в посёлке Красная Гора Брянской области трагически погиб, когда отмечал праздник с одноклассниками. Как пишет SHOT, 17-летнего парня пытались спасти друзья, но не смогли.

Матвей закончил 11-й класс, а 26-го у них был выпускной. Одноклассники веселились всю ночь. Фатальным стало решение ребят искупаться в речке Беседь. Затею поддержали четверо одноклассников. В их числе был Матвей, который не умел плавать. Парень хотел поплавать у берега, но его затянуло на глубину около четырёх метров. Шокированные друзья не смогли его вытащить. Тело погибшего выпускника позже нашли водолазы.

Одноклассники и учителя выразили соболезнования семье Матвея:

"Ты навсегда останешься в наших сердцах таким же улыбчивым и жизнерадостным, близким и родным. Дай бог вам, родители, сил пережить эту боль. Мы скорбим вместе с вами и разделяем тяжесть утраты. Вечная светлая память. Твои — уже навсегда — одноклассники", — обратились они к семье погибшего парня.