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28 июня, 12:02
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17-летний выпускник трагически погиб на прощальной вечеринке с классом в Брянской области

Выпускник утонул в реке после вечеринки с одноклассниками в Брянской области

Погибший выпускник. Фото © SHOT

Погибший выпускник. Фото © SHOT

Выпускник школы в посёлке Красная Гора Брянской области трагически погиб, когда отмечал праздник с одноклассниками. Как пишет SHOT, 17-летнего парня пытались спасти друзья, но не смогли.

Матвей закончил 11-й класс, а 26-го у них был выпускной. Одноклассники веселились всю ночь. Фатальным стало решение ребят искупаться в речке Беседь. Затею поддержали четверо одноклассников. В их числе был Матвей, который не умел плавать. Парень хотел поплавать у берега, но его затянуло на глубину около четырёх метров. Шокированные друзья не смогли его вытащить. Тело погибшего выпускника позже нашли водолазы.

Одноклассники и учителя выразили соболезнования семье Матвея:

"Ты навсегда останешься в наших сердцах таким же улыбчивым и жизнерадостным, близким и родным. Дай бог вам, родители, сил пережить эту боль. Мы скорбим вместе с вами и разделяем тяжесть утраты. Вечная светлая память. Твои — уже навсегда — одноклассники", — обратились они к семье погибшего парня.

Мальчика на глазах у сестры унесло течением реки под Томском, поиски идут второй день
Мальчика на глазах у сестры унесло течением реки под Томском, поиски идут второй день

Ранее двое детей утонули в Изобильненском округе Ставропольского края во время купания в запрещённом для плавания месте. Они зашли в воду Правоегорлыкского канала, но не смогли справиться с течением. Мальчикам было 10 и 16 лет.

Андрей Бражников
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