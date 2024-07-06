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6 июля, 13:14

"Сильная отжимная волна": Три человека утонули всего за день в Приморье

Три человека за день утонули в приморском посёлке Ливадия

Три человека утонули 6 июля в приморском посёлке Ливадия, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Первым стал мужчина 1983 года рождения, его не стало около 06:00 мск на первом пляже. Тело из воды достали очевидцы.

Один из утонувших в Ливадии 6 июля. Фото © Telegram / МЧС Приморского края

Один из утонувших в Ливадии 6 июля. Фото © Telegram / МЧС Приморского края

Вторая трагедия произошла примерно через три с половиной часа, уже на втором пляже: троих отдыхающих начало уносить в море, двое успели выбраться самостоятельно, а мужчина 1979 года рождения утонул. Его достали другие отдыхающие.

"Ещё одна гибель мужчины снова произошла на первом пляже, его тело также извлекли очевидцы. В настоящее время на пляжах Ливадии наблюдается сильная отжимная волна", — говорится в сообщении.

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Напомним, только за июнь в России утонули 812 человек, в том числе 155 детей. По словам главы отдела Госинспекции по маломерным судам Андрея Печенина, смертность на воде выросла. С начала же года жертвами водоёмов стали 1439 человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / petr tkachenko 83

Матвей Константинов
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