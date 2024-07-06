"Сильная отжимная волна": Три человека утонули всего за день в Приморье
Три человека за день утонули в приморском посёлке Ливадия
Три человека утонули 6 июля в приморском посёлке Ливадия, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Первым стал мужчина 1983 года рождения, его не стало около 06:00 мск на первом пляже. Тело из воды достали очевидцы.
Один из утонувших в Ливадии 6 июля. Фото © Telegram / МЧС Приморского края
Вторая трагедия произошла примерно через три с половиной часа, уже на втором пляже: троих отдыхающих начало уносить в море, двое успели выбраться самостоятельно, а мужчина 1979 года рождения утонул. Его достали другие отдыхающие.
"Ещё одна гибель мужчины снова произошла на первом пляже, его тело также извлекли очевидцы. В настоящее время на пляжах Ливадии наблюдается сильная отжимная волна", — говорится в сообщении.
Напомним, только за июнь в России утонули 812 человек, в том числе 155 детей. По словам главы отдела Госинспекции по маломерным судам Андрея Печенина, смертность на воде выросла. С начала же года жертвами водоёмов стали 1439 человек.
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