Врач объяснила, в каких реках и озёрах вы подцепите "зуд купальщиков" Врач Филёва: После купания в "цветущем" водоёме может случиться приступ астмы 15 июня, 05:53 © Freepik.com/frimufilms

Каждый год перед началом купального сезона специалисты Роспотребнадзора проверяют, безопасны ли пляжи и водоёмы для летнего отдыха. А затем на сайте ведомства публикуют списки одобренных озёр, прудов и рек — игнорировать эти рекомендации не стоит, советует дерматолог, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Александра Филёва. Купаться в любых других местах вредно для здоровья, даже если вода кажется чистой, а берег — ухоженным, предупредила она в беседе с Life.ru. Так где лучше не отдыхать?

Не стоит выбирать для купания водоёмы, в которых водятся утки, гуси и другие водоплавающие птицы: от них можно заразиться церкариозом. По-другому эту болезнь называют "утиным клещом", или "зудом купальщиков" Александра Филёва Дерматолог, врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

"Зуд купальщиков" вызывает кровяная двуустка — плоский червь длиной до 10–20 мм, который паразитирует в перьях водоплавающих птиц. Личинки паразита, или церкарии, особенно хорошо себя чувствуют в стоячей воде при температуре от +20 °C и выше. Попадая на кожу человека, они прокусывают её и пробираются внутрь. Особой опасности церкарии не представляют, так как не могут добраться до внутренних органов и остаются в жировом слое кожи, где довольно быстро погибают. Но при этом они выделяют токсические вещества, которые могут спровоцировать сильный аллергический дерматит. Заражение церкариями можно заподозрить по сильному зуду и мелким красным волдырям. Часто пациенты расчёсывают кожу до крови, а это повышает риск присоединения других инфекций.

Обычно неприятные симптомы проходят через пару недель, объясняет Филёва, а следы от высыпаний могут держаться в течение месяца. Терпеть зуд не стоит — лучше обратиться к дерматологу. Ведь зуд бывает настолько сильным, что мешает человеку спать, а общее недомогание приводит к снижению иммунитета.

Похожие симптомы могут возникнуть из-за купания в "цветущем" водоёме, предупреждает врач. Так называют озёра и пруды, в которых слишком активно разрастаются водоросли. Заросли фитопланктона образуют плотный слой на поверхности воды, не пропуская кислород и солнечный свет на глубину. Вода становится зелёной или жёлтой, от неё исходит неприятный запах гнили. Водоросли и микроорганизмы, живущие в воде, со временем погибают, и продукты их распада накапливаются в воде. Многие из них токсичны для человека. После купания в такой воде появляются сыпь, зуд, может возникнуть першение в горле и даже приступ астмы, боль в животе, диарея, рвота и слабость. Если такая вода попала в глаза, они краснеют, чешутся, слезятся.

Не стоит забывать, что ещё во время купания можно подхватить различные кишечные инфекции: лямблиоз, ротавирус, дизентерию, лептоспироз, гепатит А, сальмонеллёз, брюшной тиф и холеру. Высок риск заражения в водоёмах, на берегу которых стоит предупреждающий знак "Купание запрещено".

Ранее россиян предупредили, что купание в запрещённых местах может привести к гепатиту. Наиболее опасными резервуарами бактериально-паразитарных и грибковых заболеваний являются пресноводные стоячие или слабопроточные водоёмы с илистым растительным дном и обильными зарослями камыша.

Авторы Андрей Горяничев