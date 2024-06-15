В МЧС перечислили опасности купания на "диких" пляжах

Купаться на "диких" пляжах, которые не были очищены и подготовлены для этого занятия, очень опасно, предупредили интернет-издание Regions в пресс-службе МЧС Московской области.

В грязной воде и на неочищенном дне могут быть стеклянные осколки, проволока, прочий мусор, которые провоцируют ряд заболеваний.

"На официально допущенном к эксплуатации пляже отдых и купание безопасны, поскольку на пляже дежурят спасатели и медицинские работники. Находясь в походе или отдыхая на "диком" водоёме, важно помнить об опасностях, которые таит вода. Не купайтесь и не ныряйте в незнакомом месте, не заплывайте далеко", — посоветовали в МЧС.

На случай, если кого-то не останавливают подобные опасности, в ведомстве напомнили, что кодекс об административной ответственности предполагает штраф для таких купальщиков. Физические лица заплатят до двух тысяч рублей, а должностные — до пяти тысяч.