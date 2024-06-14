Врач разрешил россиянам купаться при насморке, но запретил, если есть температура

Обычный насморк без лихорадки не является противопоказанием для купания в море. Об этом рассказал врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов.

"Купание в море при простуде или других заболеваниях может быть безопасным, если соблюдены определённые рекомендации и ограничения. В контексте простуды важно учитывать наличие температуры. В случае отсутствия высокой температуры такой симптом, как обычный насморк, без лихорадки, не является прямым противопоказанием для купания в море", — сказал врач в беседе с РИАМО.

Но и в таком случае многие симптомы простуды могут усугубиться после плавания в прохладной воде. Поэтому важно быть осторожными и обращать внимание на общее состояние организма. А при высокой температуре точно стоит отказаться от купания, так как организм борется с инфекцией, и плавание в этом случае может привести к осложнениям.