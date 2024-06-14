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14 июня, 12:54

Врач разрешил россиянам купаться при насморке, но запретил, если есть температура

Врач Неронов: При насморке без температуры можно купаться в море

Обычный насморк без лихорадки не является противопоказанием для купания в море. Об этом рассказал врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов.

"Купание в море при простуде или других заболеваниях может быть безопасным, если соблюдены определённые рекомендации и ограничения. В контексте простуды важно учитывать наличие температуры. В случае отсутствия высокой температуры такой симптом, как обычный насморк, без лихорадки, не является прямым противопоказанием для купания в море", — сказал врач в беседе с РИАМО.

Но и в таком случае многие симптомы простуды могут усугубиться после плавания в прохладной воде. Поэтому важно быть осторожными и обращать внимание на общее состояние организма. А при высокой температуре точно стоит отказаться от купания, так как организм борется с инфекцией, и плавание в этом случае может привести к осложнениям.

Россиян предупредили об инфекциях, которые можно легко подхватить при купании в море
Россиян предупредили об инфекциях, которые можно легко подхватить при купании в море

Ранее Life.ru рассказывал, что купание в опасных, незнакомых или запрещённых местах может навредить здоровью. По словам врачей, самыми опасными резервуарами бактериально-паразитарных и грибковых заболеваний являются пресноводные стоячие или слабопроточные водоёмы с илистым дном и обильными зарослями камыша.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Look Studio

Николай Рюмин
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