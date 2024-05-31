Россиян предупредили, что купание в запрещённых местах может привести к гепатиту

Около 80–85% инфекционных заболеваний получаются водным путём при купании в местах, где это не предусмотрено. О факторах риска, заболеваниях и осложнениях при купании в запрещённых или просто не предназначенных для этого водоёмах рассказала педиатр, врач-инфекционист Мария Рыбалко в беседе с "Газетой.ru".

По её словам, наиболее опасными резервуарами бактериально-паразитарных и грибковых заболеваний являются пресноводные стоячие или слабопроточные водоёмы с илистым растительным дном, обильными зарослями камыша, на которых можно наблюдать водоплавающих птиц и домашних животных.

"Также это водоёмы в странах с тропическим климатом, особенно в развивающихся странах Азии, Африки, Южной Америки (вплоть до заражения малярией, так как некоторые комары размножаются именно в воде). Сюда же относятся некоторые страны кавказского региона Южного федерального округа РФ", — объяснила врач.

Помимо самых популярных вирусных и бактериальных кишечных инфекций, таких как энтеровирусная инфекция, ротавирусная инфекция, вирусный гепатит А, сальмонеллёз, шигеллёз, наиболее неприятными и опасными может оказаться ряд возбудителей.

"Все группы гельминтов и простейших, хоть и не имеют главного пути передачи через воду, могут попадать в организм при купании, заглатывании воды, нарушении личной гигиены во время и после купания. Особенно в водоёмах, которые могут использовать домашние, сельскохозяйственные животные и водоплавающие птицы", — добавила эксперт.

Бактериальные инфекции кожи и мягких тканей часто проникают через микротравмы, трещины, трофические язвы при купании и хождении босиком по влажному илистому берегу. Поэтому людям с хронической рожистой инфекцией, иммунодефицитом противопоказано купание в незнакомых водоёмах. А дети обязательно должны купаться в купальных трусах, прикрывающих область гениталий. Чтобы при купании в водоёмах не подхватить болезни, передающиеся водным путём, важно отказаться от купания в местах, не одобренных Роспотребнадзором, принять душ после купания и сменить бельё, носить купальники и обувь при прогулках в прибрежных зонах водоёма, не заглатывать воду при купании, по возможности минимизировать контакт глаз, рта с водой.