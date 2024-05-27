Любителей рано открывать купальный сезон предупредили о риске проблем с сердцем
Врач Поляева заявила об увеличении риска аритмии после купания в холодной воде
Раннее открытие купального сезона может грозить различными проблемами для здоровья. Как рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ирина Поляева, в первую очередь погружение в холодную воду вредит сердечно-сосудистой системе.
По словам медика, в холодной воде тело человека начинает терять тепло гораздо быстрее, чем в тёплой или умеренной. Это может стать причиной гипотермии — состояния организма, при котором температура тела падает ниже, чем требуется для поддержания нормального обмена веществ и функционирования.
Кардиолог пояснила: подобное происходит из-за адреналина, который вырабатывается при погружении в холодную воду. Из-за этого гормона кровеносные сосуды сужаются, ускоряется кровоток по сосудам, усиливается кровоток во внутренних органах и уменьшается кровоток в мелких капиллярах кожи, что, во свою очередь, представляет собой крайне опасное состояние для людей, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.
"В момент, когда человек выходит из холодной воды, усиливается кровоток в коже, сердце замедляет свою работу и происходит выброс большого количества эндорфинов", — сказала эксперт в беседе с "Газетой.ru".
В то же время погружение в холодную воду может вызвать рефлекторное учащение сердечных сокращений, которое грозит развитием аритмии или других сердечных недугов. В случае с гипотермией, по словам доктора, также могут наблюдаться нарушения работы сердца и органов дыхания, а в некоторых случаях возможен летальный исход.
"Лучше всего начинать купаться в тёплый сезон", — заключила Поляева.
Ранее Life.ru писал, что родителей призвали учить малышей плавать с раннего возраста. По словам эксперта, так они быстрее адаптируются к водной среде. При этом важно, даже если ребёнок умеет плавать, не оставлять его в водоёме без присмотра.
Shutterstock / FOTODOM