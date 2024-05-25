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25 мая, 06:01

Вильфанд пока не разрешил москвичам купаться, несмотря на жару

Синоптик Вильфанд: Для открытия купального сезона в Москве пока рано

Синоптик рассказал, когда начнётся купальный сезон в Москве. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ikebana Art-studio

Синоптик рассказал, когда начнётся купальный сезон в Москве. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ikebana Art-studio

Вести разговоры о начале купального сезона москвичам пока не стоит, так как температура воды в Москве-реке сейчас составляет плюс 16–17 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По расчётам, к выходным на следующей неделе температура в Москве-реке повысится до плюс 19 градусов. Я беседовал с врачами, которые утверждают, что купальный сезон начинается для детей с плюс 22 градусов, поэтому детям я бы не рекомендовал купаться. А вот ко взрослому человеку нет единого подхода", — рассказал он в беседе с ТАСС.

Оптимальной температурой для купания считаются 22 градуса тепла. До таких показателей при сохранении антициклона вода в Москве-реке прогреется уже в первой декаде июня, отметил синоптик.

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Ранее метеоролог Татьяна Позднякова отмечала, что в некоторых московских водоёмах поплавать можно уже в эти выходные. Как пример она привела Истринское водохранилище, где вода прогревается ускоренными темпами.

Николай Рюмин
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