Вильфанд пока не разрешил москвичам купаться, несмотря на жару

Вести разговоры о начале купального сезона москвичам пока не стоит, так как температура воды в Москве-реке сейчас составляет плюс 16–17 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По расчётам, к выходным на следующей неделе температура в Москве-реке повысится до плюс 19 градусов. Я беседовал с врачами, которые утверждают, что купальный сезон начинается для детей с плюс 22 градусов, поэтому детям я бы не рекомендовал купаться. А вот ко взрослому человеку нет единого подхода", — рассказал он в беседе с ТАСС.

Оптимальной температурой для купания считаются 22 градуса тепла. До таких показателей при сохранении антициклона вода в Москве-реке прогреется уже в первой декаде июня, отметил синоптик.