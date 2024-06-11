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11 июня, 12:40

Россиян предупредили об инфекциях, которые можно легко подхватить при купании в море

Врач Неронов: Морская вода может содержать в себе патогенные бактерии

Морская вода может вызвать различные болезни. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BigTunaOnline

Морская вода может вызвать различные болезни. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BigTunaOnline

Морская вода может спровоцировать ряд заболеваний, особенно инфекции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и воспалительные процессы в ушах. Оказывается, купающиеся подвергаются риску подхватить какую-либо "бяку" из-за бактерий, в частности патогенных, которые попадают в морскую воду.

"Существует и проблема загрязнения морской воды. Это актуально и для развитых стран. Вода в море может быть загрязнена бактериями, вирусами, химическими веществами или другими загрязнителями, что может вызвать инфекции или другие заболевания при контакте с ними", — объяснил в беседе с РИАМО врач-инфекционист АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), д.м.н. Владимир Неронов.

Неронов добавил, что всё это в совокупности представляет опасность для здоровья человека, особенно в случае, если вода не прошла достаточную очистку.

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Волков бояться — в лес не ходить. Ранее синоптики объявили об открытии купального сезона в Чёрном море, а врач Стребкова рассказала, что, помимо опасностей, морская вода таит в себе уйму полезных веществ, таких как магний, калий, йод, кальций, натрий, селен и цинк. Однако при инфекционных заболеваниях и открытых ранах от купания всё-таки лучше будет воздержаться.

Владимир Озеров
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