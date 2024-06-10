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10 июня, 15:56

Сезон открыт: Синоптики признали температуру в Чёрном море подходящей для купания

Синоптик Вильфанд: Вода на Черноморском побережье прогрелась сильнее, чем в Крыму

На Черноморском побережье наконец установилась жаркая погода, но температура воды комфортная — как раз подходит для купания. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT.

Специалист отметил, что в Краснодарском крае, к примеру, столбик термометра колеблется от +32 до +37 градусов. А температура воды в Анапе, Туапсе и Сочи повысилась до +22.

В Крыму немного другая ситуация. Там вода прогревается с небольшим опозданием.

"Сейчас в Ялте море прогрелось +19...+20 градусов по Цельсию. Правда, в Феодосии и в Евпатории уже вода приближается: +21. Вот ещё дней десять — и совершенно устойчивый уже будет купальный сезон", объясняет эксперт.

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Охладиться летом может помочь не только купание. Многие прибегают к известным способам: мороженое или холодная газировка. Но правда ли, что такие методы охлаждения эффективны? Ответ на этот вопрос читайте в материале Life.ru.

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Shutterstock / FOTODOM / Sunny studio

Марина Калегина
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