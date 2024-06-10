Сезон открыт: Синоптики признали температуру в Чёрном море подходящей для купания

На Черноморском побережье наконец установилась жаркая погода, но температура воды комфортная — как раз подходит для купания. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT.

Специалист отметил, что в Краснодарском крае, к примеру, столбик термометра колеблется от +32 до +37 градусов. А температура воды в Анапе, Туапсе и Сочи повысилась до +22.

В Крыму немного другая ситуация. Там вода прогревается с небольшим опозданием.

"Сейчас в Ялте море прогрелось +19...+20 градусов по Цельсию. Правда, в Феодосии и в Евпатории уже вода приближается: +21. Вот ещё дней десять — и совершенно устойчивый уже будет купальный сезон", — объясняет эксперт.