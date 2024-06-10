Источник минералов и пользы: Названы категории людей, кому стоит купаться в морской воде
Врач Стребкова: Морская вода укрепляет кости и улучшает дыхание
В морской воде содержится свыше 90 разных веществ, среди которых — магний, калий, йод, кальций, натрий, селен и цинк. Об этом сообщила "Газете.ru" врач – аллерголог-иммунолог Татьяна Стребкова.
Магний помогает расслабить мышцы, улучшить сон, снизить стресс. Калий поддерживает работу сердца и регулирует водный баланс. Йод нормализует работу щитовидки и улучшает обмен веществ. Кальций укрепляет кости и зубы. Натрий улучшает передачу нервных импульсов. Цинк регулирует иммунитет, укрепляет защитные функции.
"Несмотря на то что концентрация минералов в морской воде невысока, она всё же способна оказывать положительное воздействие на организм", — подчеркнула Стребкова.
Эксперт обратила внимание, что минералы и микроэлементы, которые содержатся в морской воде, увлажняют, питают и очищают кожу. Также она ускоряет заживление ран и нейтрализует воспаления. А морской воздух улучшает функции дыхательной системы. Кроме того, от подобных купаний улучшается подвижность суставов, что особенно полезно после перенесённых заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Кроме того, врач заявила о пользе нахождения на солнце, ведь тогда в организме вырабатывается витамин D, который нужен для крепких костей и хорошего иммунитета. Главное — не забывать пользоваться специальным кремом. Прогулки по берегу моря и игры на пляже заряжают энергией и улучшают физическую форму.
Однако морская вода подходит не всем. Стоит воздержаться от купания при острых инфекционных заболеваниях и при открытых ранах. Также не стоит заходить в воду тем, у кого тяжёлая форма сердечно-сосудистых заболеваний, резкие перепады температур могут быть опасны для здоровья.
Ранее москвичам рассказали, как вести себя в зонах для купания. Им порекомендовали не плавать в состоянии опьянения, не погружаться в воду резко и не отплывать от берега на большую дистанцию. Также взрослым нужно проявить особую осторожность во время отдыха у воды, если с ними есть ребёнок. Дети должны быть в поле зрения родителей постоянно, так как они не понимают опасности.
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