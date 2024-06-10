Источник минералов и пользы: Названы категории людей, кому стоит купаться в морской воде

В морской воде содержится свыше 90 разных веществ, среди которых — магний, калий, йод, кальций, натрий, селен и цинк. Об этом сообщила "Газете.ru" врач – аллерголог-иммунолог Татьяна Стребкова.

Магний помогает расслабить мышцы, улучшить сон, снизить стресс. Калий поддерживает работу сердца и регулирует водный баланс. Йод нормализует работу щитовидки и улучшает обмен веществ. Кальций укрепляет кости и зубы. Натрий улучшает передачу нервных импульсов. Цинк регулирует иммунитет, укрепляет защитные функции.

"Несмотря на то что концентрация минералов в морской воде невысока, она всё же способна оказывать положительное воздействие на организм", — подчеркнула Стребкова.

Эксперт обратила внимание, что минералы и микроэлементы, которые содержатся в морской воде, увлажняют, питают и очищают кожу. Также она ускоряет заживление ран и нейтрализует воспаления. А морской воздух улучшает функции дыхательной системы. Кроме того, от подобных купаний улучшается подвижность суставов, что особенно полезно после перенесённых заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Кроме того, врач заявила о пользе нахождения на солнце, ведь тогда в организме вырабатывается витамин D, который нужен для крепких костей и хорошего иммунитета. Главное — не забывать пользоваться специальным кремом. Прогулки по берегу моря и игры на пляже заряжают энергией и улучшают физическую форму.

Однако морская вода подходит не всем. Стоит воздержаться от купания при острых инфекционных заболеваниях и при открытых ранах. Также не стоит заходить в воду тем, у кого тяжёлая форма сердечно-сосудистых заболеваний, резкие перепады температур могут быть опасны для здоровья.