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8 июня, 06:10

Важно следить за детьми: Москвичам рассказали, где и как безопасно купаться

Эксперт Гринин призвал не плавать пьяными и не погружаться в воду резко

В Москве уже открыли семь безопасных зон для купания. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vvvita

В Москве уже открыли семь безопасных зон для купания. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vvvita

На данный момент в Москве уже открыты семь зон купания, которые проверил Роспотребнадзор, но, плавая там, нужно помнить о мерах предосторожности. Каких правил придерживаться и где охладиться, рассказывает "Москва 24". В 2024 году в столице всего девять зон прошли биологическую и радиологическую проверку, а также имеют хорошую инфраструктуру.

Семь из них уже приняты в эксплуатацию. Тех, кто хочет поплавать в природных водоёмах, ждут в следующих локациях:

  • пляж "Динамо" (САО);
  • Головинские пруды (САО);
  • Мещерское (ЗАО);
  • озеро Белое (ВАО);
  • Тропарёво (ЮЗАО);
  • Чёрное озеро (ЗелАО);
  • Большой городской пруд (ЗелАО).

Помимо того, в столице организовано 39 зон отдыха без купания, но с пляжной полосой для принятия солнечных ванн. Однако купаться в этих зонах нельзя, рассказывает эксперт Сергей Гринин.

"Это касается тех мест, где большая глубина, захламлённое дно, где торчит арматура и прочие неприятности. В таких местах можно физически покалечиться и утонуть. Также есть понятие санитарной опасности, когда место потенциально или реально загрязнено. В пробах воды могут найти различные инфекции, которые ничего хорошего не принесут", — говорит он.

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Также эксперт рекомендовал не плавать в состоянии опьянения, не погружаться в воду резко и не отплывать от берега на большую дистанцию. Также взрослым нужно проявить особую осторожность во время отдыха у воды, если с ними есть ребёнок. Дети должны быть в поле зрения родителей постоянно, так как они не понимают опасности.

"С ребёнком в сознательном возрасте можно договориться, чтобы он предупредил, когда пойдёт в воду. А вот малыши не понимают опасности. Поэтому могут с разбегу залететь в воду и не позвать взрослого", — добавил Гринин.

Ранее Life.ru рассказывал, что купание в неизвестных водоёмах может привести к гепатиту. Все группы гельминтов и простейших, хоть и не имеют главного пути передачи через воду, могут попадать в организм при купании, заглатывании воды, нарушении личной гигиены во время и после купания.

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Николай Рюмин
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