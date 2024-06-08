Важно следить за детьми: Москвичам рассказали, где и как безопасно купаться
Эксперт Гринин призвал не плавать пьяными и не погружаться в воду резко
В Москве уже открыли семь безопасных зон для купания. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vvvita
На данный момент в Москве уже открыты семь зон купания, которые проверил Роспотребнадзор, но, плавая там, нужно помнить о мерах предосторожности. Каких правил придерживаться и где охладиться, рассказывает "Москва 24". В 2024 году в столице всего девять зон прошли биологическую и радиологическую проверку, а также имеют хорошую инфраструктуру.
Семь из них уже приняты в эксплуатацию. Тех, кто хочет поплавать в природных водоёмах, ждут в следующих локациях:
- пляж "Динамо" (САО);
- Головинские пруды (САО);
- Мещерское (ЗАО);
- озеро Белое (ВАО);
- Тропарёво (ЮЗАО);
- Чёрное озеро (ЗелАО);
- Большой городской пруд (ЗелАО).
Помимо того, в столице организовано 39 зон отдыха без купания, но с пляжной полосой для принятия солнечных ванн. Однако купаться в этих зонах нельзя, рассказывает эксперт Сергей Гринин.
"Это касается тех мест, где большая глубина, захламлённое дно, где торчит арматура и прочие неприятности. В таких местах можно физически покалечиться и утонуть. Также есть понятие санитарной опасности, когда место потенциально или реально загрязнено. В пробах воды могут найти различные инфекции, которые ничего хорошего не принесут", — говорит он.
Также эксперт рекомендовал не плавать в состоянии опьянения, не погружаться в воду резко и не отплывать от берега на большую дистанцию. Также взрослым нужно проявить особую осторожность во время отдыха у воды, если с ними есть ребёнок. Дети должны быть в поле зрения родителей постоянно, так как они не понимают опасности.
"С ребёнком в сознательном возрасте можно договориться, чтобы он предупредил, когда пойдёт в воду. А вот малыши не понимают опасности. Поэтому могут с разбегу залететь в воду и не позвать взрослого", — добавил Гринин.
Ранее Life.ru рассказывал, что купание в неизвестных водоёмах может привести к гепатиту. Все группы гельминтов и простейших, хоть и не имеют главного пути передачи через воду, могут попадать в организм при купании, заглатывании воды, нарушении личной гигиены во время и после купания.