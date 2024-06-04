Москва купальная: 7 мест в столице, где можно выгулять бикини

В Москве есть как минимум шесть пляжей, где купаться позволяют бесплатно. Погружаться в водоёмы, около которых они находятся, разрешено Роспотребнадзором. Также есть и платные бассейны под открытым небом.



В каких 7 местах российской столицы можно искупаться летом?

1. Левобережный пляж в Москве (река Воробьёвка)

Московский пляж "Левобережный" расположен у реки Воробьёвки. Фото © mos-open

Москвичи обожают Левобережный пляж, поскольку до него можно доехать и на машине, и на метро, и на наземном общественном транспорте. В зоне отдыха есть кафе, раздевалки. Около входа в воду целый день дежурят спасатели. Прибрежная зона покрыта песком.

2. Пляж Москвы "Мещерский пруд" (Мещерский пруд)

В 2024 году на пляж Москвы "Мещерский пруд" приезжают сотни человек ежедневно. Фото © АГН "Москва" / Мобильный репортёр

На песчаный пляж около водоёма — бесплатный вход. Территория ухоженная, убранная. Для гостей установлены лежаки. Однако их немного, поэтому рекомендуется брать с собой подстилку, на которой можно позагорать. На территории московского пляжа есть чистые раздевалки и уборные. Для гостей работает душ, есть площадка для детей, место для занятий волейболом. Также около Мещерского пруда расположена мангальная зона.

3. Московский пляж "Серебряный бор – 3" (река Москва)

Зона, где купаются в Москве сотни жителей столицы, оборудована сразу несколькими пляжными комплексами. Фото © АГН "Москва" / Мобильный репортёр

"Серебряный бор – 3" считается одним из популярнейших пляжей Москвы, где можно купаться летом. На территории периодически проводят мероприятия, в которых участвуют даже звёзды. Также есть прокат катеров, водных лыж и гидроциклов. Зона для гостей оборудована лежаками, но их немного, поэтому сюда лучше приходить со своей подстилкой.

4. Пляж "Озеро Белое" (озеро Белое)

Место для купания в Москве можно посетить даже вместе с детьми. Фото © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Сама по себе зона для отдыха не очень большая. Однако у неё есть важное преимущество — купаться можно бесплатно. А ещё тут пологий и плавный вход в водоём — идеальный вариант для поездки с детьми. На территории пляжа расположилась зона для переодевания, есть уборные и несколько площадок для занятий спортом. Рядом много деревьев, под которыми можно укрыться от палящего солнца. Также на территории разрешено жарить мясо.

5. Пляж "Большой городской пруд" (Большой городской пруд)

Пляж Москвы оборудован зоной для купания и занятий активными видами спорта. Фото © VK / Зеленоград 24

Зона, где купаться летом может любой москвич, предлагает посетителям много места в тени. Есть зонтики для гостей, спортивные площадки, бильярд и точка для занятий теннисом. Для детей открыты специальные площадки, водные горки.

6. Путяевский пляж (Первый Путяевский пруд)

Место, где можно купаться в Москве, окружено лесом. Фото © VK / Парк Сокольники

Большой московский пляж расположен на территории городского парка "Сокольники". Неподалёку есть лес, берег песчаный. Можно посетить спортивную площадку и перекусить в кафе.

7. Бассейны в Москве под открытым небом

В Москве есть и платные места, где купаться летом, — как минимум пять платных открытых бассейнов. Фото © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Москвичи могут позагорать и весело провести время у бассейна под открытым небом. Чаще всего организаторы таких площадок предлагают посетителям все удобства: пляжную зону и фуд-корт, бассейны для детей и водные горки, зонтики, раздевалки и душ, спа-зоны, бани, купели. Однако большинство таких мест частные и стоят денег. Но любителей комфорта это не пугает, ведь можно найти место не только поближе к дому, но и на любой бюджет.