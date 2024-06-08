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8 июня, 02:20

Ветврач напомнил об опасностях для собак во время купания в водоёмах

Ветеринар Руденко заявил, что необходимо исключить питьё из водоёмов собакой

Ветеринар Руденко заявил, что необходимо исключить питьё из водоёмов собакой. Обложка © Pixabay / christels

Ветеринар Руденко заявил, что необходимо исключить питьё из водоёмов собакой. Обложка © Pixabay / christels

Наступило лето, и многие ходят на водоёмы со своими собаками. К каким последствиям может привести такая прогулка, в беседе с "Газетой.ru" рассказал доктор ветеринарных наук Андрей Руденко.

Специалист рассказал, что в стоячей воде может содержаться множество паразитов и токсинов, в результате чего у собаки потом может возникнуть слабость, слюноотделение, нарушение координации движений, а также различные проблемы с кожным покровом и слизистыми оболочками. Чтобы снизить риски таких прогулок, ветеринар порекомендовал брать с собой достаточное количество питьевой воды и регулярно поить питомца, чтобы он не лакал из водоёма.

В то же время профессор кафедры "Ветеринарная медицина" Университета РОСБИОТЕХ посоветовал использовать специальный плавательный жилет для собак. А если вы собираетесь отправиться с четвероногим другом к морской воде, то перед этим его надо показать специалисту, чтобы не было кожных заболеваний.

"Ещё один риск купания собак — возможное переохлаждение животного. Конечно, летом такой риск крайне маловероятен, однако он существует. Воздействие холодной воды, сквозняки могут привести к воспалительным заболеваниям опорно-двигательного аппарата, суставов, артритов", — заключил Руденко.

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Ранее Life.ru писал, что прохладный водоём может стать спасением для питомца в жару, однако даже такое развлечение может нанести вред пушистикам. В связи с этим эксперты рассказали о том, как безопасно защитить от жары кошек и собак.

Алексей Соловьёв
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