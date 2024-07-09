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9 июля, 19:53

На Кубани спасатель уберёг четырёх сапбордистов от гибели в свой выходной

В Новороссийске мужчина спас четырёх сапбордистов, которых унесло в море

Спасатель и двое возвращённых им на землю сапбордистов. Обложка © SHOT

Спасатель и двое возвращённых им на землю сапбордистов. Обложка © SHOT

Четырёх человек, вышедших на прогулку на сапбордах, чуть не смыло в Чёрное море в Новороссийске. К счастью, как пишет SHOT, их вернул на берег сотрудник службы спасения, который просто плавал на лодке неподалёку в свой выходной.

Всё произошло в районе посёлка Малый Утриш. Течение для сапбордистов оказалось слишком быстрым, также поднялся сильный ветер. Двух человек спасатель сумел затащить на лодку уже в трёх километрах от берега. У этой истории счастливый финал: все были спасены.

На водоёмах всего за сутки погибло 52 человека, в том числе семь детей
На водоёмах всего за сутки погибло 52 человека, в том числе семь детей

Ранее в районе Геленджика Краснодарского края при крушении спортивной парусной яхты пропала женщина. Инцидент произошёл днём 7 июля. Её тело нашли спустя двое суток. Следователи осмотрели яхт-клуб, откуда вышло судно. Ведётся расследование.

Анатолий Симоненко
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