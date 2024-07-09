На Кубани спасатель уберёг четырёх сапбордистов от гибели в свой выходной

Четырёх человек, вышедших на прогулку на сапбордах, чуть не смыло в Чёрное море в Новороссийске. К счастью, как пишет SHOT, их вернул на берег сотрудник службы спасения, который просто плавал на лодке неподалёку в свой выходной.

Всё произошло в районе посёлка Малый Утриш. Течение для сапбордистов оказалось слишком быстрым, также поднялся сильный ветер. Двух человек спасатель сумел затащить на лодку уже в трёх километрах от берега. У этой истории счастливый финал: все были спасены.