На Кубани спасатель уберёг четырёх сапбордистов от гибели в свой выходной
В Новороссийске мужчина спас четырёх сапбордистов, которых унесло в море
Спасатель и двое возвращённых им на землю сапбордистов. Обложка © SHOT
Четырёх человек, вышедших на прогулку на сапбордах, чуть не смыло в Чёрное море в Новороссийске. К счастью, как пишет SHOT, их вернул на берег сотрудник службы спасения, который просто плавал на лодке неподалёку в свой выходной.
Всё произошло в районе посёлка Малый Утриш. Течение для сапбордистов оказалось слишком быстрым, также поднялся сильный ветер. Двух человек спасатель сумел затащить на лодку уже в трёх километрах от берега. У этой истории счастливый финал: все были спасены.
Ранее в районе Геленджика Краснодарского края при крушении спортивной парусной яхты пропала женщина. Инцидент произошёл днём 7 июля. Её тело нашли спустя двое суток. Следователи осмотрели яхт-клуб, откуда вышло судно. Ведётся расследование.