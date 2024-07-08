На водоёмах всего за сутки погибло 52 человека, в том числе семь детей
МЧС: За сутки на водоёмах погибло более 50 человек, среди них семь детей
За сутки на водных объектах в России погибло 52 человека. Среди жертв — семь детей. Трагическую статистику приводит пресс-служба МЧС России в своём телеграм-канале.
"52 человека погибло на водоёмах страны за прошедшие сутки. В том числе семь детей. Всего 60 происшествий зарегистрировано на водных объектах за прошедшие сутки", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что тела утонувших детей найдены в Иркутской и Челябинской областях. Кроме того, мужчины погибли во время купания в Кировской, Самарской, Челябинской областях, а также в Чувашии, Бурятии и Костроме.
Ранее Life.ru рассказывал, что за июнь в России утонуло 812 человек. Только за прошлые сутки на воде погибло около полусотни человек.
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