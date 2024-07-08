Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 05:44

На водоёмах всего за сутки погибло 52 человека, в том числе семь детей

МЧС: За сутки на водоёмах погибло более 50 человек, среди них семь детей

За сутки на водных объектах в России погибло 52 человека. Среди жертв — семь детей. Трагическую статистику приводит пресс-служба МЧС России в своём телеграм-канале.

"52 человека погибло на водоёмах страны за прошедшие сутки. В том числе семь детей. Всего 60 происшествий зарегистрировано на водных объектах за прошедшие сутки", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что тела утонувших детей найдены в Иркутской и Челябинской областях. Кроме того, мужчины погибли во время купания в Кировской, Самарской, Челябинской областях, а также в Чувашии, Бурятии и Костроме.

В России за две недели в водоёмах утонуло более 400 человек
В России за две недели в водоёмах утонуло более 400 человек

Ранее Life.ru рассказывал, что за июнь в России утонуло 812 человек. Только за прошлые сутки на воде погибло около полусотни человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / EvgeniiAnd

Николай Рюмин
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров