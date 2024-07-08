На водоёмах всего за сутки погибло 52 человека, в том числе семь детей

За сутки на водных объектах в России погибло 52 человека. Среди жертв — семь детей. Трагическую статистику приводит пресс-служба МЧС России в своём телеграм-канале.

"52 человека погибло на водоёмах страны за прошедшие сутки. В том числе семь детей. Всего 60 происшествий зарегистрировано на водных объектах за прошедшие сутки", — говорится в сообщении.