В районе Геленджика ищут женщину, пропавшую во время крушения парусной яхты
Яхта, затонувшая в Геленджике. Обложка © Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Женщина пропала при крушении спортивной парусной яхты в районе Геленджика Краснодарского края, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Инцидент произошёл днём 7 июля.
"Поступило сообщение о том, что при оказании судоводителем услуг гражданам по обучению яхтингу на спортивном парусном судне MX700 произошло затопление указанного судна в акватории Чёрного моря в пределах города Геленджика... Из воды было спасено четыре человека. Ведутся поисковые мероприятия пропавшей женщины-пассажира", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Следователи осмотрели яхт-клуб, откуда вышло судно. Ведётся расследование.
Ранее в устье Дона в Ростовской области произошло столкновение двух катеров. Несколько человек госпитализировали. Рулевой одного из судов погиб. Более того, выяснилось, что к одному из катеров привязали ватрушку с людьми.