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8 июля, 10:44

В районе Геленджика ищут женщину, пропавшую во время крушения парусной яхты

Яхта, затонувшая в Геленджике. Обложка © Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Яхта, затонувшая в Геленджике. Обложка © Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Женщина пропала при крушении спортивной парусной яхты в районе Геленджика Краснодарского края, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Инцидент произошёл днём 7 июля.

"Поступило сообщение о том, что при оказании судоводителем услуг гражданам по обучению яхтингу на спортивном парусном судне MX700 произошло затопление указанного судна в акватории Чёрного моря в пределах города Геленджика... Из воды было спасено четыре человека. Ведутся поисковые мероприятия пропавшей женщины-пассажира", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Следователи осмотрели яхт-клуб, откуда вышло судно. Ведётся расследование.

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Матвей Константинов
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