В районе Геленджика ищут женщину, пропавшую во время крушения парусной яхты

Женщина пропала при крушении спортивной парусной яхты в районе Геленджика Краснодарского края, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Инцидент произошёл днём 7 июля.

"Поступило сообщение о том, что при оказании судоводителем услуг гражданам по обучению яхтингу на спортивном парусном судне MX700 произошло затопление указанного судна в акватории Чёрного моря в пределах города Геленджика... Из воды было спасено четыре человека. Ведутся поисковые мероприятия пропавшей женщины-пассажира", — говорится в сообщении.