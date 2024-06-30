Появились подробности жуткого столкновения катеров под Ростовом, при котором погиб человек

Следователи поделились подробностями жуткого столкновения судов в устье реки Дон, которое произошло накануне днём в городе Азове Ростовской области. Рулевой лодки "Беркут" погиб, когда в неё влетел катер "Новая Ладога", катавший туристов на ватрушке.

Лодка "Беркут", в которую влетел катер "Новая Ладога" в Ростовской области. Фото © Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

"Произошло столкновение маломерного судна — катера "Беркут" под управлением судоводителя 1976 года рождения с пассажиром на борту и маломерного судна — катера "Новая Ладога" под управлением судоводителя 1983 года рождения с четырьмя пассажирами на борту, к которому была прикреплена ватрушка с двумя лицами", — сообщили в СК.

В результате рулевой "Беркута" погиб. Его 31-летний пассажир, как сообщает SHOT, получил перелом ребра, его доставили в больницу. Все, кто был на катере "Новая Ладога", серьёзно не пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека". Максимальное наказание по ней — пять лет колонии. Сейчас полицейские работают с 40-летним рулевым "Новой Ладоги".