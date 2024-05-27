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Регион
27 мая, 10:15

Пять человек насмерть отравились угарным газом на катере на Байкале

СК возбудил уголовное дело по факту гибели пяти человек на катере в Бурятии

Пять человек погибли от отравления угарным газом на катере на озере Байкал в Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Возбуждено уголовное дело.

На озере Байкал нашли тела людей, который отравились угарным газом на катере. Видео © Telegram / Следком

По предварительной информации, тела были обнаружены около острова Тонкий в воскресенье, 26 мая. Водитель и пассажиры судна скончались из-за отравления угарным газом. В настоящее время выясняются обстоятельства и причины случившегося.

"Восточным межрегиональным СУ на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ [об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей]", — говорится в сообщении.

Пять человек отравились угарным газом в нижегородской квартире
Пять человек отравились угарным газом в нижегородской квартире

А ранее Life.ru рассказывал, что турист-экстремал погиб на сплаве в Башкортостане. Мужчина отравился угарным газом на ночёвке после сплава по реке Большому Инзеру. Спасателям пришлось эвакуировать тело водным путём.

Обложка ©

Telegram / Следком

Дарья Нарыкова
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