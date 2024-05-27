Пять человек насмерть отравились угарным газом на катере на Байкале
СК возбудил уголовное дело по факту гибели пяти человек на катере в Бурятии
Пять человек погибли от отравления угарным газом на катере на озере Байкал в Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Возбуждено уголовное дело.
На озере Байкал нашли тела людей, который отравились угарным газом на катере. Видео © Telegram / Следком
По предварительной информации, тела были обнаружены около острова Тонкий в воскресенье, 26 мая. Водитель и пассажиры судна скончались из-за отравления угарным газом. В настоящее время выясняются обстоятельства и причины случившегося.
"Восточным межрегиональным СУ на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ [об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей]", — говорится в сообщении.
А ранее Life.ru рассказывал, что турист-экстремал погиб на сплаве в Башкортостане. Мужчина отравился угарным газом на ночёвке после сплава по реке Большому Инзеру. Спасателям пришлось эвакуировать тело водным путём.
Telegram / Следком