Пять человек насмерть отравились угарным газом на катере на Байкале

Пять человек погибли от отравления угарным газом на катере на озере Байкал в Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Возбуждено уголовное дело.

На озере Байкал нашли тела людей, который отравились угарным газом на катере. Видео © Telegram / Следком

По предварительной информации, тела были обнаружены около острова Тонкий в воскресенье, 26 мая. Водитель и пассажиры судна скончались из-за отравления угарным газом. В настоящее время выясняются обстоятельства и причины случившегося.

"Восточным межрегиональным СУ на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ [об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей]", — говорится в сообщении.