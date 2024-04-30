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30 апреля, 18:29

Турист-экстремал погиб на сплаве в Башкортостане, задохнувшись в палатке

Турист-экстремал погиб в Башкортостане, задохнувшись в палатке. Обложка © Telegram / МЧС Башкортостан

Турист-экстремал погиб в Башкортостане, задохнувшись в палатке. Обложка © Telegram / МЧС Башкортостан

Житель Магнитогорска скончался во время активного отдыха на природе в составе незарегистрированной туристической группы. Мужчина 1984 года рождения отравился угарным газом на ночёвке после сплава по реке Большой Инзер в Башкортостане, сообщило региональное МЧС.

По данным ведомства, трагедия произошла минувшей ночью. Турист задохнулся в собственной палатке с работающим обогревателем. Прибывшие на место происшествия спасатели не смогли эвакуировать тело погибшего сухопутным путём, выбрав водный маршрут.

"В связи с тем, что транспортировка тела от реки Сарышта сухопутным путём невозможна, мужчина доставлен по воде на катамаране. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, все обстоятельства произошедшего устанавливаются", — уточнили в министерстве.

В Аланье погиб ещё один российский турист
В Аланье погиб ещё один российский турист

Беда едва не случилась и в Краснодарском крае, где горе-альпинист в футболке и шортах забрался на гору Ачишхо и не смог спуститься сам. Вызволять туриста пришлось сотрудникам МЧС.

Илья Пушкарев
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