Турист-экстремал погиб на сплаве в Башкортостане, задохнувшись в палатке

Житель Магнитогорска скончался во время активного отдыха на природе в составе незарегистрированной туристической группы. Мужчина 1984 года рождения отравился угарным газом на ночёвке после сплава по реке Большой Инзер в Башкортостане, сообщило региональное МЧС.

По данным ведомства, трагедия произошла минувшей ночью. Турист задохнулся в собственной палатке с работающим обогревателем. Прибывшие на место происшествия спасатели не смогли эвакуировать тело погибшего сухопутным путём, выбрав водный маршрут.

"В связи с тем, что транспортировка тела от реки Сарышта сухопутным путём невозможна, мужчина доставлен по воде на катамаране. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, все обстоятельства произошедшего устанавливаются", — уточнили в министерстве.