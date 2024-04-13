Пять человек отравились угарным газом в нижегородской квартире

В Нижнем Новгороде, в Автозаводском районе, один взрослый и четверо детей отравились угарным газом. По данным регионального управления Следственного комитета, всё произошло в доме на улице Афанасьева.

"В вечернее время 13 апреля текущего года в квартире дома по улице Афанасьева Автозаводского района города Нижнего Новгорода пятеро человек, четверо из которых — дети, почувствовали недомогание. В настоящее время все находившиеся в квартире госпитализированы в медицинское учреждение, их жизни и здоровью ничего не угрожает", — уточнили в ведомстве.

Как пишет телеграм-канал "Нижний № 1", среди пострадавших — девочки семи и 15 лет, а также мальчики одного года и восьми лет. По одной из версий, отравление могло произойти из-за неверно установленной вытяжки.