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29 июня, 22:58

Мужчина погиб при столкновении двух катеров в Ростовской области

МЧС РФ: В Ростовской области погиб человек при столкновении катеров

В Ростовской области столкнулись два катера. Обложка © Telegram / МЧС России

В Ростовской области столкнулись два катера. Обложка © Telegram / МЧС России

В городе Азове Ростовской области погиб человек после столкновения двух катеров в устье реки Дона. Пассажирка одного из катеров госпитализирована. О произошедшем сообщает МЧС РФ в своём телеграм-канале.

"МЧС России: два катера столкнулись в устье Дона. Всё произошло в ростовском городе Азове. К сожалению, погиб водитель маломерного судна. Пассажирка другого катера доставлена в больницу", — указано в сообщении.

Оба катера уже отбуксированы. Из-за чего именно произошло столкновение, пока выясняется.

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Ранее на выезде из Кетова под Курганом автомобилист потерял управление и вместе с детьми слетел с дороги. В результате ДТП пострадавшие получили серьёзные травмы, но выжили.

Анатолий Симоненко
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