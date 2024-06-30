Мужчина погиб при столкновении двух катеров в Ростовской области

В городе Азове Ростовской области погиб человек после столкновения двух катеров в устье реки Дона. Пассажирка одного из катеров госпитализирована. О произошедшем сообщает МЧС РФ в своём телеграм-канале.

"МЧС России: два катера столкнулись в устье Дона. Всё произошло в ростовском городе Азове. К сожалению, погиб водитель маломерного судна. Пассажирка другого катера доставлена в больницу", — указано в сообщении.

Оба катера уже отбуксированы. Из-за чего именно произошло столкновение, пока выясняется.