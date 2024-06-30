Мужчина погиб при столкновении двух катеров в Ростовской области
МЧС РФ: В Ростовской области погиб человек при столкновении катеров
В Ростовской области столкнулись два катера. Обложка © Telegram / МЧС России
В городе Азове Ростовской области погиб человек после столкновения двух катеров в устье реки Дона. Пассажирка одного из катеров госпитализирована. О произошедшем сообщает МЧС РФ в своём телеграм-канале.
"МЧС России: два катера столкнулись в устье Дона. Всё произошло в ростовском городе Азове. К сожалению, погиб водитель маломерного судна. Пассажирка другого катера доставлена в больницу", — указано в сообщении.
Оба катера уже отбуксированы. Из-за чего именно произошло столкновение, пока выясняется.
Ранее на выезде из Кетова под Курганом автомобилист потерял управление и вместе с детьми слетел с дороги. В результате ДТП пострадавшие получили серьёзные травмы, но выжили.