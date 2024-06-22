Град размером с мяч для гольфа обрушился на США, напоминая "бомбардировку" В Аризоне выпал град размером с мяч для гольфа 22 июня, 16:49 Град в штате Аризона в США. Видео © Х / nikola 3

В американском штате Аризона выпал град размером с мяч для гольфа. Очевидцы засняли разгул стихии во время путешествия на катере по озеру Пауэлл. Кадры появились в Сети.

Град в штате Аризона в США. Видео © Х / nikola 3

Ураган внезапно налетел на регион, порывы ветра достигали 13 метров в секунду, но кульминацией стали огромные градины. На видео они падают в воду как мячи, напоминая воздушную "бомбардировку", и бьют по яхтам и катерам. О пострадавших пока не сообщалось.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт авиакомпании Austrian Airlines получил серьёзные повреждения при заходе на посадку в аэропорту Вены. Воздушное судно угодило под мощный град, который разрушил обшивку носовой части и повредил остекление кабины пилотов.

Авторы Татьяна Миссуми