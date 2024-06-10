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9 июня, 23:52

"Не отражался на радаре": Пассажирский самолёт остался без носа из-за града-"невидимки"

Мощный град разрушил носовую часть пассажирского самолёта в Австрии

Град разрушил носовую часть пассажирского самолёта в Австрии. Обложка © X / Exithamster

Град разрушил носовую часть пассажирского самолёта в Австрии. Обложка © X / Exithamster

Пассажирский самолёт авиакомпании Austrian Airlines получил серьёзные повреждения при заходе на посадку в аэропорту Вены. Воздушное судно угодило под мощный град, который разрушил обшивку носовой части и повредил остекление кабины пилотов.

"Самолёт Airbus A320, выполнявший рейс OS434 из Пальма-де-Мальорки в Вену, был повреждён градом. Самолёт попал в грозовую зону на подходе к Вене, которая, согласно показаниям экипажа, не отражалась на метеорологическом радаре", — сообщили в Kronen Zeitung со ссылкой на заявление авиакомпании.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, пилотам удалось практически вслепую посадить самолёт. В результате инцидента ни один из пассажиров не пострадал.

Град разрушил носовую часть пассажирского самолёта в Австрии. Фото © X / Exithamster

Град разрушил носовую часть пассажирского самолёта в Австрии. Фото © X / Exithamster

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А в петербургском аэропорту Пулково на днях произошло ДТП с участием двух самолётов. Частное воздушное судно при буксировке протаранило пассажирский SSJ-100. Оба летательных аппарата получили повреждения.

Илья Пушкарев
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