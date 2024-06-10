"Не отражался на радаре": Пассажирский самолёт остался без носа из-за града-"невидимки"

Пассажирский самолёт авиакомпании Austrian Airlines получил серьёзные повреждения при заходе на посадку в аэропорту Вены. Воздушное судно угодило под мощный град, который разрушил обшивку носовой части и повредил остекление кабины пилотов.

"Самолёт Airbus A320, выполнявший рейс OS434 из Пальма-де-Мальорки в Вену, был повреждён градом. Самолёт попал в грозовую зону на подходе к Вене, которая, согласно показаниям экипажа, не отражалась на метеорологическом радаре", — сообщили в Kronen Zeitung со ссылкой на заявление авиакомпании.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, пилотам удалось практически вслепую посадить самолёт. В результате инцидента ни один из пассажиров не пострадал.

Град разрушил носовую часть пассажирского самолёта в Австрии. Фото © X / Exithamster