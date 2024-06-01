Крышесносный ураган с градом обрушился на Серпухов
SHOT: В подмосковном Серпухове ураган сорвал крышу с жилого дома
Дождь с градом в субботу, 1 июня, атаковал подмосковный Серпухов. В результате ураган сорвал крышу с жилого дома, сообщает SHOT.
Ураган в подмосковном Серпухове. Видео © Telegram / SHOT
Как отмечает телеграм-канал, местные жители пытались убрать оторванный кусок кровли подальше от авто, однако меткие градины прогнали их со двора. В то же время молодёжь не боится непогоды и спокойно гуляет, несмотря на то что воды по колено.
Ранее в последний день мая столицу накрыл сильный ливень, который привёл к серьёзному потопу. На севере автомобили ушли под воду, а деревья повалило ураганным ветром.
Telegram / SHOT