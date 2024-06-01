Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июня, 17:36

Крышесносный ураган с градом обрушился на Серпухов

SHOT: В подмосковном Серпухове ураган сорвал крышу с жилого дома

Дождь с градом в субботу, 1 июня, атаковал подмосковный Серпухов. В результате ураган сорвал крышу с жилого дома, сообщает SHOT.

Ураган в подмосковном Серпухове. Видео © Telegram / SHOT

Как отмечает телеграм-канал, местные жители пытались убрать оторванный кусок кровли подальше от авто, однако меткие градины прогнали их со двора. В то же время молодёжь не боится непогоды и спокойно гуляет, несмотря на то что воды по колено.

СК начал проверку по факту гибели мужчины от удара молнии в Балашихе
СК начал проверку по факту гибели мужчины от удара молнии в Балашихе

Ранее в последний день мая столицу накрыл сильный ливень, который привёл к серьёзному потопу. На севере автомобили ушли под воду, а деревья повалило ураганным ветром.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
  • Новости
  • Только на Life
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров