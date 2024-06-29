Пьяный россиянин сел за руль и слетел с шоссе вместе с детьми

Авария с участием пьяного водителя случилась утром на выезде из Кетова под Курганом. Автомобилист потерял управление и вместе с детьми слетел с дороги. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам источника, водитель вёз своих несовершеннолетних детей. В результате ДТП пострадавшие получили серьёзные травмы, но выжили. Детей уже доставили в больницу Красного Креста.

На данный момент в городе действуют повышенные меры безопасности в связи с проведением областного выпускного на Троицкой площади, которая находится рядом с дорогой. Накануне вечером на шоссе Тюнина сотрудники полиции проверяли у водителей документы и останавливали их для проверки на трезвость.