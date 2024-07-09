Водолазы нашли тело женщины, пропавшей после крушения парусной яхты в Геленджике

В Геленджике водолазы нашли тело женщины, пропавшей после того, как опрокинулась спортивная парусная яхта, в которой находились люди. Об этом пишет Kub Mash.

Об инциденте, который произошёл днём 7 июля, стало известно накануне. Всё случилось, когда судоводитель обучал людей яхтингу на спортивном парусном судне MX700 в акватории Чёрного моря. В какой-то момент произошло затопление, из воды смогли спастись четыре человека, женщина же пропала.