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9 июля, 16:28

Водолазы нашли тело женщины, пропавшей после крушения парусной яхты в Геленджике

Яхта, затонувшая в Геленджике. Обложка © Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Яхта, затонувшая в Геленджике. Обложка © Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

В Геленджике водолазы нашли тело женщины, пропавшей после того, как опрокинулась спортивная парусная яхта, в которой находились люди. Об этом пишет Kub Mash.

Об инциденте, который произошёл днём 7 июля, стало известно накануне. Всё случилось, когда судоводитель обучал людей яхтингу на спортивном парусном судне MX700 в акватории Чёрного моря. В какой-то момент произошло затопление, из воды смогли спастись четыре человека, женщина же пропала.

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Николь Вербер
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