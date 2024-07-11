Певец Шарлот записал из СИЗО "покаянное" видеообращение для патриарха Кирилла

Певец Эдуард Шарлот извинился перед патриархом Кириллом и всеми верующими за выходку с оскорблениями, заверив, что понял свои ошибки. Покаянное видеообращение голосистого арестанта из СИЗО выложил его адвокат Алексей Лапузин

Певец Эдуард Шарлот извинился перед патриархом Кириллом и всеми верующими. Видео © Телеграм / Адвокат Алексей Лапузин

"Искренние извинения патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и всем православным верующим за то, что посмел оскорбить их религию. Больше такого не повторится. Я осознал, насколько ошибочно высказался на эту тему, и прошу искренне прощения", — попросил певец, представший на кадрах в чёрной футболке с надписью "Делать чудеса — это просто".