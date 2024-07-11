Певец Шарлот записал из СИЗО "покаянное" видеообращение для патриарха Кирилла
Певец Эдуард Шарлот извинился перед патриархом Кириллом и всеми верующими
Певец Эдуард Шарлот извинился перед патриархом Кириллом и всеми верующими за выходку с оскорблениями, заверив, что понял свои ошибки. Покаянное видеообращение голосистого арестанта из СИЗО выложил его адвокат Алексей Лапузин
Певец Эдуард Шарлот извинился перед патриархом Кириллом и всеми верующими. Видео © Телеграм / Адвокат Алексей Лапузин
"Искренние извинения патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и всем православным верующим за то, что посмел оскорбить их религию. Больше такого не повторится. Я осознал, насколько ошибочно высказался на эту тему, и прошу искренне прощения", — попросил певец, представший на кадрах в чёрной футболке с надписью "Делать чудеса — это просто".
По словам адвоката, Шарлот попросил у следователя возможность записать видео. Более того, Лапузин утверждает, что в СИЗО его подопечный начал писать религиозные стихи. После освобождения он хочет принимать участие в мероприятиях РПЦ. Русская церковь уже отреагировала на видео в духе всепрощения и призвала суд учесть извинения при принятии решения.
Как сообщал Life.ru, полиция заинтересовалась Шарлотом в ноябре 2023 года после его публичных антироссийских заявлений и, в частности, акции с сожжением собственного паспорта РФ. Тогда исполнитель заявил, что не считает себя россиянином и хотел бы переехать в Киев. Тем не менее спустя неделю после этих выходок певец прилетел в Петербург, где тут же был задержан. В отношении него было заведено пять уголовных дел. В конце мая самарский суд продлил Шарлоту арест до 24 июля.
Телеграм / Адвокат Алексей Лапузин