Держитесь, аферисты!: Центробанк усилил меры по борьбе с банковским мошенничеством

Центральный банк России расширил список признаков, которые говорят о мошеннической операции. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

"Так, должны будут приостанавливаться переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции. Причём даже если пострадавшие клиенты не сообщали в банк об обмане и счёта злоумышленников не передавались в базу данных Банка России, а остались только в собственной базе кредитной организации", — говорится в сообщении.

Кроме того, денежный перевод теперь могут приостановить если на получателя средств заведено уголовное дело. В то же время банк теперь сможет узнать такую информацию не только от правоохранителей, но и от других граждан, которые смогут подтвердить документом наличие дела.

Также теперь банки обязаны обращать внимание на сигналы от других организаций о мошеннической операции. Например, если оператор связи сообщил, что перед переводом у абонента была нехарактерная телефонная активность, в том числе поступление СМС с разных номеров.