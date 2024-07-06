Россиян предупредили о новой мошеннической схеме по заработку на YouTube

На видеохостинге YouTube возник новый вид мошенничества под видом сообщений от платформы, внутри которых находится ссылка на ролик с предложением мгновенного заработка через площадку для инвестиций. Об этом рассказали специалисты ИБ-компании F.A.C.C.T. в блоге на сайте "Хабр".

Схема следующая: жертве приходит сообщение о новом комментарии к ролику, который якобы связан с новым проектом от известного финансового бренда. Даже те пользователи, которые не имеют никакого отношения к подобным видеозаписям и комментариям под ними, могут не заподозрить неладного и нажать на вложенную ссылку. По ней они попадают на мошеннический сайт с опросом о финансовом положении и формой для ввода личных данных. После заполнения с надеющимся разбогатеть пользователем выходит на связь "персональный менеджер", чтобы "помочь с открытием счёта" и "объяснить, как начать зарабатывать". Все средства, которые попадают на этот счёт, оказываются в распоряжении аферистов.

Аналитики F.A.C.C.T. пояснили, что для своей схемы мошенники открыли новый канал на YouTube, а чтобы он не казался подозрительным, выложили туда несколько роликов и накрутили под ними комментарии с фейковых аккаунтов. Таким образом, было сгенерировано подлинное уведомление от видеохостинга, которое использовалось для массовой отправки фишинговой ссылки пользователям сервиса.