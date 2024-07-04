У мошенников новая схема: Как поход на флюорографию может обернуться потерей данных на "Госуслугах"
Очередной вид мошенничества через сайт "Госуслуги" появился в России
Новый день — новая схема. Разводилы придумали ещё один план, как получить себе честно заработанные деньги россиян. "Вечерняя Москва" рассказала о новом способе вымогательства мошенников.
Теперь злоумышленники стали звонить от имени несуществующей Единой медицинской службы и просить подтвердить данные флюорографии. Эксперты кибербезопасности отметили, что аферисты получают доступ к аккаунту на "Госуслугах". После этого начинают прозванивать жертв и уточнять, когда те проходили флюорографию последний раз.
"Получая ответ, что исследование проводилось, к примеру, в 2024 году, мошенники удивляются и сообщают, что в общей базе указан лишь 2022 год. Для уточнения данных у жертвы просят номер СНИЛС", — рассказала куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова.
Если же человек отказывается от медицинского осмотра, то мошенники предлагают ему провести обновление через сервис "Госуслуги". Главным доступом опять становится код из СМС. Сообщаешь его и лишаешься всех личных данных: злоумышленники взламывают аккаунт на "Госуслугах" со всей важной информацией. Но это тоже не конец. Преступники к тому же научились "атаковать" россиян, которые "тапают хомяка". Мошенники способны получить доступ к криптокошелькам своих жертв, а затем вывести из них средства.