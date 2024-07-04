У мошенников новая схема: Как поход на флюорографию может обернуться потерей данных на "Госуслугах"

Новый день — новая схема. Разводилы придумали ещё один план, как получить себе честно заработанные деньги россиян. "Вечерняя Москва" рассказала о новом способе вымогательства мошенников.

Теперь злоумышленники стали звонить от имени несуществующей Единой медицинской службы и просить подтвердить данные флюорографии. Эксперты кибербезопасности отметили, что аферисты получают доступ к аккаунту на "Госуслугах". После этого начинают прозванивать жертв и уточнять, когда те проходили флюорографию последний раз.

"Получая ответ, что исследование проводилось, к примеру, в 2024 году, мошенники удивляются и сообщают, что в общей базе указан лишь 2022 год. Для уточнения данных у жертвы просят номер СНИЛС", — рассказала куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова.