Кибермошенники начали атаковать россиян, которые "тапают хомяка"

Играющих в популярную криптоигру Hamster Kombat россиян начали взламывать кибермошенники. Как рассказал в беседе с "Газетой.ru" эксперт в этой области Иван Лебедев, злоумышленники получают доступ к криптокошелькам своих жертв, а затем выводят из них средства.

Специалист рассказал, что через телеграм-приложение Hamster Kombat в последнее время всё чаще удаётся получить доступ к кошельку с криптовалютой какого-либо пользователя Всемирной паутины. Руководитель по защите от фишинга компании F.A.C.C.T. уточнил, что сейчас популярность "хомяка" в этих целях используют более 200 ресурсов.

"Дрейнер — программа, созданная для быстрого вывода активов из криптокошельков жертв на кошельки злоумышленников. Бонусы в игре можно вывести в виде крипты", — заявил киберэксперт.

Он также сообщил, что основной опасностью является ситуация, когда TON-кошелёк жертвы привязывается к приложению злоумышленников через ссылку на фишинговый портал. В таком случае преступники получат доступ к криптовалюте потерпевшей стороны и могут вывести средства. Помимо того, по словам Лебедева, аналогичным образом можно лишиться и телеграм-аккаунта.