В фильме "Назад в будущее" нашли три ранее не замеченных киноляпа
Обложка © "Назад в будущее", режиссёр Роберт Земекис, сценаристы Роберт Земекис, Боб Гейл / Kinopoisk.ru
Вышедший на экраны в 1985 году фильм "Назад в будущее" получил широкое признание и любовь зрителей, а в 2008 году его включили в список десяти лучших в жанре научной фантастики. При этом, несмотря на мастерство режиссёра Роберта Земекиса, в фильме было замечено несколько значительных, но неприметных киноляпов. Об этом сообщает РБК Life.
Автомобильное зеркало. Например, в фильме увидели неожиданно пропавшее автомобильное зеркало в момент, когда Бифф на машине преследует Марти. На протяжении погони несколько раз можно убедиться, что у авто отсутствует зеркало заднего вида. Почти в конце сцены автомобиль снимают с другого ракурса, зеркало появляется на положенном месте, а затем снова исчезает.
Киноляп в фильме "Назад в будущее". Обложка © "Назад в будущее", режиссёр Роберт Земекис, сценаристы Роберт Земекис, Боб Гейл / Universal Pictures
Киноляп в фильме "Назад в будущее". Обложка © "Назад в будущее", режиссёр Роберт Земекис, сценаристы Роберт Земекис, Боб Гейл / Universal Pictures
Рупор на крыше автомобиля. Ещё один ляп также связан с машиной в сцене, где Макфлай попадает в 1955 год. Так, на одной из улиц города он замечает автомобиль с агитационными плакатами и рупорами на крыше. В следующем кадре машина начинает заворачивать в сторону героя, и тогда щит меняет положение, а второй мегафон совсем исчезает.
Киноляп в фильме "Назад в будущее". Обложка © "Назад в будущее", режиссёр Роберт Земекис, сценаристы Роберт Земекис, Боб Гейл / Universal Pictures
Киноляп в фильме "Назад в будущее". Обложка © "Назад в будущее", режиссёр Роберт Земекис, сценаристы Роберт Земекис, Боб Гейл / Universal Pictures
Падение. Ещё один важный киноляп не заметили в самом начале фильма. Тогда Макфлай включает огромный динамик, который моментально взрывается. В этот момент героя отбрасывает в другой конец комнаты и на него падают книги, лампа и коробки. При этом в следующем кадре, где его уже показывают крупным планом под грудой мусора, оказывается, что вокруг него лишь бумаги, а одной из них накрыт и сам Марти Макфлай.
Киноляп в фильме "Назад в будущее". Обложка © "Назад в будущее", режиссёр Роберт Земекис, сценаристы Роберт Земекис, Боб Гейл / Universal Pictures
Киноляп в фильме "Назад в будущее". Обложка © "Назад в будущее", режиссёр Роберт Земекис, сценаристы Роберт Земекис, Боб Гейл / Universal Pictures
Ранее Life.ru рассказал о том, что Минпросвещения опровергло слухи о предложении создать ремейки советских фильмов. Оказалось, что ранее озвученная Союзом кинематографистов РФ информация о поступлении письма от Минкультуры с предложением переснять советскую киноклассику не соответствует действительности.