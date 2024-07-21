В фильме "Назад в будущее" нашли три ранее не замеченных киноляпа

Вышедший на экраны в 1985 году фильм "Назад в будущее" получил широкое признание и любовь зрителей, а в 2008 году его включили в список десяти лучших в жанре научной фантастики. При этом, несмотря на мастерство режиссёра Роберта Земекиса, в фильме было замечено несколько значительных, но неприметных киноляпов. Об этом сообщает РБК Life.

Автомобильное зеркало. Например, в фильме увидели неожиданно пропавшее автомобильное зеркало в момент, когда Бифф на машине преследует Марти. На протяжении погони несколько раз можно убедиться, что у авто отсутствует зеркало заднего вида. Почти в конце сцены автомобиль снимают с другого ракурса, зеркало появляется на положенном месте, а затем снова исчезает.

Киноляп в фильме "Назад в будущее". Обложка © "Назад в будущее", режиссёр Роберт Земекис, сценаристы Роберт Земекис, Боб Гейл / Universal Pictures

Киноляп в фильме "Назад в будущее". Обложка © "Назад в будущее", режиссёр Роберт Земекис, сценаристы Роберт Земекис, Боб Гейл / Universal Pictures

Рупор на крыше автомобиля. Ещё один ляп также связан с машиной в сцене, где Макфлай попадает в 1955 год. Так, на одной из улиц города он замечает автомобиль с агитационными плакатами и рупорами на крыше. В следующем кадре машина начинает заворачивать в сторону героя, и тогда щит меняет положение, а второй мегафон совсем исчезает.

Киноляп в фильме "Назад в будущее". Обложка © "Назад в будущее", режиссёр Роберт Земекис, сценаристы Роберт Земекис, Боб Гейл / Universal Pictures

Киноляп в фильме "Назад в будущее". Обложка © "Назад в будущее", режиссёр Роберт Земекис, сценаристы Роберт Земекис, Боб Гейл / Universal Pictures

Падение. Ещё один важный киноляп не заметили в самом начале фильма. Тогда Макфлай включает огромный динамик, который моментально взрывается. В этот момент героя отбрасывает в другой конец комнаты и на него падают книги, лампа и коробки. При этом в следующем кадре, где его уже показывают крупным планом под грудой мусора, оказывается, что вокруг него лишь бумаги, а одной из них накрыт и сам Марти Макфлай.

Киноляп в фильме "Назад в будущее". Обложка © "Назад в будущее", режиссёр Роберт Земекис, сценаристы Роберт Земекис, Боб Гейл / Universal Pictures

Киноляп в фильме "Назад в будущее". Обложка © "Назад в будущее", режиссёр Роберт Земекис, сценаристы Роберт Земекис, Боб Гейл / Universal Pictures