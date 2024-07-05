Ремейков не будет: Минпросвещения открестилось от предложения переснять советское кино

Озвученная Союзом кинематографистов РФ информация о поступлении письма от Минкультуры с предложением переснять советскую киноклассику не соответствует действительности. Такое заявление сделала пресс-служба Министерства просвещения.

"Информация о ремейках отечественных фильмов не является достоверной. В рабочем порядке Минкультуры был передан список шедевров отечественного кинематографа, знакомство с которыми представляется важным для воспитания юного поколения", — опровергли слухи в Минпросвещения.

Напомним, что 5 июля отечественные кинодеятели сообщили о том, что якобы Минпросвещения передало Департаменту кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ предложение создать ремейки отечественного кино. В списке приоритетных картин оказались: "Горячий снег" 1972 года, "Летят журавли" 1957 года, "Война и мир" 1967 года, "Судьба человека" 1959 года и ещё 26 фильмов.