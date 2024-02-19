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19 февраля, 11:30

Тяжелобольной Марти Макфлай из "Назад в будущее" вышел на сцену в инвалидном кресле и сорвал овации

Майкл Джей Фокс встал с инвалидной коляски во время вручения кинопремии BAFTA

Актёр Майкл Джей Фокс. Обложка © ТАСС / Zuma / Dave Bedrosian

Актёр Майкл Джей Фокс. Обложка © ТАСС / Zuma / Dave Bedrosian

Канадо-американский актёр Майкл Джей Фокс появился на сцене кинопремии BAFTA в Лондоне в инвалидном кресле. 62-летний артист, известный по роли Марти Макфлая в трилогии "Назад в будущее", уже более 30 лет борется с болезнью Паркинсона, ему трудно передвигаться.

Майкл Джей Фокс появился на сцене кинопремии BAFTA в инвалидном кресле. Видео © X (Twitter) / Lee Hood

Подъехать к микрофону знаменитости помогли сотрудники церемонии, после чего он практически сам встал и подошёл к трибуне, чтобы вручить статуэтку за лучший фильм картине "Оппенгеймер". Зал встретил Фокса овацией. На мероприятии актёра сопровождала супруга Трэйси Поллан.

Майкл Джей Фокс узнал о диагнозе в 29 лет и поначалу скрывал его от жены. В одном из интервью актёр заявил, что вряд ли доживёт до 80 лет, ведь жить с прогрессирующим заболеванием становится всё труднее. Ранее артист написал книгу о жизни людей в инвалидной коляске.

Как болезнь Паркинсона несправедливо быстро разрушает жизни наших кумиров
Как болезнь Паркинсона несправедливо быстро разрушает жизни наших кумиров

В августе Life.ru сообщал, что в США видеокассета с фильмом "Назад в будущее" ушла с молотка за 10 тысяч долларов. С 2022 года на многих площадках растёт спрос на эту киноленту, отметили в аукционном доме.

Никита Осипов
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