Тяжелобольной Марти Макфлай из "Назад в будущее" вышел на сцену в инвалидном кресле и сорвал овации
Майкл Джей Фокс встал с инвалидной коляски во время вручения кинопремии BAFTA
Актёр Майкл Джей Фокс. Обложка © ТАСС / Zuma / Dave Bedrosian
Канадо-американский актёр Майкл Джей Фокс появился на сцене кинопремии BAFTA в Лондоне в инвалидном кресле. 62-летний артист, известный по роли Марти Макфлая в трилогии "Назад в будущее", уже более 30 лет борется с болезнью Паркинсона, ему трудно передвигаться.
Майкл Джей Фокс появился на сцене кинопремии BAFTA в инвалидном кресле. Видео © X (Twitter) / Lee Hood
Подъехать к микрофону знаменитости помогли сотрудники церемонии, после чего он практически сам встал и подошёл к трибуне, чтобы вручить статуэтку за лучший фильм картине "Оппенгеймер". Зал встретил Фокса овацией. На мероприятии актёра сопровождала супруга Трэйси Поллан.
Майкл Джей Фокс узнал о диагнозе в 29 лет и поначалу скрывал его от жены. В одном из интервью актёр заявил, что вряд ли доживёт до 80 лет, ведь жить с прогрессирующим заболеванием становится всё труднее. Ранее артист написал книгу о жизни людей в инвалидной коляске.
В августе Life.ru сообщал, что в США видеокассета с фильмом "Назад в будущее" ушла с молотка за 10 тысяч долларов. С 2022 года на многих площадках растёт спрос на эту киноленту, отметили в аукционном доме.