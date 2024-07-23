Милонов через Life.ru требует запретить фильмы и сериалы про счастливых "волков-одиночек"

"С другой стороны, надо понимать, что нужно запретить вот этот образ одиночки, одинокого мужика, который в 40 лет детей не имеет, жены не имеет. У нас в сериалах на телеканалах постоянно такие образы присутствуют. Что это за человек такой, что это за мужик? Если у мужика в 40–44 года нет ни жены, ни детей — есть серьёзный к нему вопрос, и этот вопрос может быть весьма неприятен этому человеку".