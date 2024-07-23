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23 июля, 12:41

Милонов через Life.ru требует запретить фильмы и сериалы про счастливых "волков-одиночек"

Милонов призвал запретить показывать по ТВ одиноких и бездетных мужчин за 40

Депутат Госдумы Виталий Милонов в ответ на инициативу детского омбудсмена Татарстана Ирины Волынец о запрете пропаганды разводов и одиночества предложил перестать показывать в кино и сериалах положительный образ одинокого и бездетного мужчины за 40 лет. Своими идеями парламентарий поделился в беседе с Life.ru.

"Достаточно интересная идея (запрет пропаганды разводов и чайлдфри. — Прим. Life.ru). Лично я не сталкивался с такой пропагандой активной, но в целом любая пропаганда разводов должна быть наказуема, безусловно. Развод — это трагедия и беда, и как-то его продвигать, особенно этим феминисткам небритым, это точно нельзя", — высказался депутат.

"С другой стороны, надо понимать, что нужно запретить вот этот образ одиночки, одинокого мужика, который в 40 лет детей не имеет, жены не имеет. У нас в сериалах на телеканалах постоянно такие образы присутствуют. Что это за человек такой, что это за мужик? Если у мужика в 40–44 года нет ни жены, ни детей есть серьёзный к нему вопрос, и этот вопрос может быть весьма неприятен этому человеку".

Виталий Милонов

Депутат Госдумы

"С другой стороны, надо понимать, что нужно запретить вот этот образ одиночки, одинокого мужика, который в 40 лет детей не имеет, жены не имеет. У нас в сериалах на телеканалах постоянно такие образы присутствуют. Что это за человек такой, что это за мужик? Если у мужика в 40–44 года нет ни жены, ни детей — есть серьёзный к нему вопрос, и этот вопрос может быть весьма неприятен этому человеку".
"С другой стороны, надо понимать, что нужно запретить вот этот образ одиночки, одинокого мужика, который в 40 лет детей не имеет, жены не имеет. У нас в сериалах на телеканалах постоянно такие образы присутствуют. Что это за человек такой, что это за мужик? Если у мужика в 40–44 года нет ни жены, ни детей — есть серьёзный к нему вопрос, и этот вопрос может быть весьма неприятен этому человеку".

Поэтому такие "положительные герои" на экране должны быть запрещены. Счастливыми на телеканалах нужно показывать не "волков-одиночек", а мужчин с большим количеством детей, считает наш собеседник. А все эти "одиночки, ловеласы, сердцееды, алкаши, курители вейпов и дудок дьявола" должны быть исключительно негативными персонажами во всех фильмах, заключил Милонов.

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Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец призвала запретить на законодательном уровне пропаганду одиночества и отказа от традиционной системы ценностей. По её словам, такой шаг сыграет важную роль на пути к улучшению социальной ситуации в стране. Сам же Милонов до этого выступил против турецких сериалов, из-за которых у российских женщин создаётся "ложный образ" идеального мужчины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MAD_Production

Ольга Годуненко
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